Congo-Brazzaville: Disparition - Le PCT rend un dernier hommage à Edmond Pascal Bobot

Décédé le 7 mai dernier à Brazzaville à l'âge de 62 ans, le président de la section 4 du Parti congolais du travail (PCT) du quartier 31, Poto-Poto, membre du Comité central du parti socle de la majorité présidentielle, Edmond Pascal Bobot, a été inhumé le 26 mai, au cimetière du centre-ville.

Emmenés par le secrétaire permanent chargé à l'Organisation du parti, Gabriel Ondongo, les membres du PCT ont rendu un dernier hommage à celui qui fut suppléant de l'ancien député de la première circonscription électorale de Poto-Poto, Jean De dieu Kourissa, pendant trois législatures. Né le 4 novembre 1961, à Brazzaville, Edmond Pascal Bobot était un pur produit de l'Université Marien-Ngouabi où il a parcouru plusieurs départements après l'obtention de son baccalauréat série A4, en 1981, au lycée du Drapeau rouge.

L'illustre disparu a, en effet, fait ses études supérieures à l'Université Marien- Ngouabi, respectivement à la Faculté de droit, où il obtient la licence, la maîtrise et le diplôme d'études supérieures spécialisée en droit public, sessions de 1986, 1987 et 1992 ; à la Faculté des sciences économiques, où il satisfait à la licence es sciences économiques, option : économie du développement en 1991 et à la Faculté des lettres et des sciences humaines, au département d'histoire, où il en sort avec une licence en 1995. De 1995 à 1998, il a fait des études doctorales de droit public à l'Université Lyon 3, en France.

Edmond Pascal Bobot commence sa vie professionnelle comme agent de l'Office des cultures vivrières de 1987 à 1988, puis moniteur d'enseignement supérieur à l'Université Marien-Ngouabi de 1989 à 1992. Nommé conseiller juridique à l'Assemblée nationale et chargé de cours à l'Université Marien-Ngouabi en 1993, il est professeur certifié de lycée technique en économie, statistique et droit en 1994, chef de service des lois, chargé de la modération et du conseil de la nation au secrétariat général du Sénat en 2002, attaché à la présidence de la République en charge de l'Administration du territoire et de la Décentralisation depuis 2003.

Admis au concours de changement de spécialité à la fonction publique en 2006, il est nommé administrateur en chef des SAF de 9e échelon en 2017. Il a exercé en qualité d'enseignant vacataire à l'Université Marien-Ngouabi et au lycée technique du 5 février 1979 jusqu'à ce qu'il tire sa révérence.

Militant de l'Union de la jeunesse socialiste congolaise, il est membre fondateur de la Fédération nationale de la jeunesse estudiantine et a présidé aux destinées de la Coordination des jeunesses URD-PCT et apparentés de l'Université Marien-Ngouabi, de 1990 à 1997. Devenu membre du PCT en 1990, Edmond Pascal Bobot était bien ancré dans la sphère politique dans le troisième arrondissement de Brazzaville. Il était président de la section 4 PCT du quartier 31 depuis 2013 et siégeait au comité depuis 2006.

Lisant l'oraison funèbre, William Zacharie Balekita Nzaba a rappelé qu'Edmond Pascal Bobot a accompli une oeuvre professionnelle et militante digne d'éloges. « Ton exemplarité inspirera, à jamais, les jeunes générations de militants du Parti congolais du travail. Ta forte personnalité et ta riche expérience leur serviront de témoignage », a-t-il souligné.

Officier dans l'ordre du dévouement congolais depuis le 31 décembre 2016, Edmond Pascal Bobot a laissé une veuve et cinq enfants.