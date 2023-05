Congo-Brazzaville: Enseignement technique - une école des ambulanciers verra le jour en novembre prochain

L'école destinée à former les secouristes pour transporter des malades vers les centres de santé ouvrira ses portes en novembre prochain, a annoncé, le 27 mai à Brazzaville, le coordonnateur de l'organisation non gouvernementale française dénommée Mutualiste sans frontière, Aziz Yann Ouali, à sa sortie d'audience avec le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Maguessa Ebome.

L'annonce fait suite aux travaux sur le projet d'école avec le personnel de santé sur l'analyse des besoins en vue d'une bonne formation des apprenants et infirmiers. L'école des ambulanciers, une première en Afrique subsaharienne, a dit Aziz Yann Ouali, sera basée au Centre hospitalier municipal Albert-Leyono, à Brazzaville.

La formation à cette école portera sur l'état de transport du malade et la première prise en charge. Elle concernera les apprenants détenteurs d'un Brevet d'études supérieures ainsi que le personnel infirmier aux services d'urgence afin d'être capables d'assurer le suivi du malade.

Le Pr Thierry Yandza, membre de Mutualiste sans frontière, a indiqué qu'à travers cette école une nouvelle filière des infirmiers urgentistes sera créée afin de donner la capacité aux bénéficiaires de continuer les soins du malade. A cette occasion, des centres de simulation seront installés pour des besoins de pratique, a-t-il ajouté.

« Il faut remercier nos partenaires parce qu'ils sont impliqués dans le transfert des fonds et de compétences Nord- Sud. Chaque projet est associé à la formation des Congolais pour la pérennisation des projets », a signifié le Pr Thierry Yandza.

Mutualiste sans frontière existe depuis plus de vingt-cinq ans et est un acteur de coopération internationale avec les pays de l'Afrique francophone. Au Congo, elle a installé un centre d'apprentissage d'opticiens dénommé Ecole congolaise d'optique. La formation a permis au pays d'avoir un opticien par district afin de réduire les évacuations des patients de la vue vers Brazzaville et Pointe-Noire. La formation leur a donné également la capacité d'ouvrir leur magasin de vente des lunettes.