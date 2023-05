Congo-Kinshasa: Célébration - Le pays accueille la soirée de gala 'Podium des distingués'

La plateforme internationale composée du Cercle universel des ambassadeurs de la paix/Paris-Genève, la Convention coeur du monde, l'association à but non lucratif Welcome agency, la Fondation pour l'Afrique, Réseau avenir, Réseau peuple souverain, etc., organise, le 31 mai à Kinshasa, le Podium des distinguées/ Fauteuil d'honneur.

Au cours de la soirée, la plateforme et tous les invités vont célébrer les figures emblématiques qui ont marqué de leurs empreintes le développement du continent africain en 2022. Le Podium des distinguées/ Fauteuil d'honneur, note-t-on, est un gala honorant tous ceux qui impactent sur le continent africain par leur professionnalisme, les sommités congolaises reconnues dans le classement Budapest 300. L'activité se passera devant la presse nationale et internationale, des officiels, des célébrités ainsi qu'une audience de personnalités distinguées.

Les prix du « Podium des distingués » sont notifiés par le Cercle universel des ambassadeurs de la paix Paris/Genève et la Convention coeur du monde qui récompensent les personnes, les groupes et les organisations dont les actions ont un impact transformateur sur la paix, la paix sociale et durable, le développement ainsi que des meilleurs professionnels qui accompagnent la promotion de la société.

Ces distinctions les plus prestigieuses sont remises par le Cercle des ambassadeurs universels de la paix/Paris-Genève et la Convention coeur du monde aux personnes et aux organisations qui militent pour la paix et le développement et transforment les sociétés par leur professionnalisme.

Au cours des vingt dernières années, le Podium des distinguées a mis en lumière le travail des personnes et des organisations qui ont consacré leur vie pour la paix et ont marqué de leurs empreintes, leurs influences, leurs distinctions professionnelles une société durable. Les consacrés à la distinction d'ambassadeur universel de la paix composent le Corps de la paix dans chaque pays. Ces lauréats sont tout aussi bien des décideurs, des fonctionnaires dans les différents secteurs, des professionnels, des officiers militaires, des dirigeants d'entreprise, des chefs religieux, des acteurs communautaires et de développement, des artistes, des scientifiques et des innovateurs, etc.