Congo-Kinshasa: IXes Jeux de la Francophonie - Intensification de construction des infrastructures

Les neuvièmes Jeux de la Francophonie se tiendront-elles vraiment en juin prochain à Kinshasa ? La question taraude les esprits.

Officiellement, l'événement sportif et culturel de l'espace francophone s'ouvrira le 28 juillet pour se clôturer, le 6 août, dans capitale de la République démocratique du Congo, plus grand pays francophone en termes de population s'exprimant en langue française. Le gouvernement s'est vraisemblablement mis en mode urgence afin d'achever les travaux d'aménagement et de construction de différentes infrastructures, en perspective de ces jeux qui seront organisés pour la première fois dans ce pays. Malheureusement, les travaux sont en retard.

Le 15 mai, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a personnellement effectué une visite sur les sites en construction, à pratiquement deux mois du coup d'envoi de l'événement. Mais à si peu de temps de la tenue de ces jeux, l'opinion nationale semble assez dubitative sur leur réussite.

Dans son intervention devant la presse en avril dernier après la visite du Premier ministre, Sama Lukonde, sur les sites en construction, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe, affichait l'optimisme du gouvernement. « Vous savez que le Premier ministre, chef du gouvernement, c'est lui qui préside le comité d'organisation des jeux. Et vous savez que nous nous approchons des échéances parce qu'il y a les équipes de la Francophonie qui vont venir à tour de rôle, faire le point des préparatifs. Nous sommes plutôt optimistes au regard du rapport qui nous a été fait sur le déroulement des travaux tant sur le plan organisationnel pour tout ce qui concerne hébergement, restauration, transport, que sur le plan des infrastructures... », déclarait-il.

Il évoquait aussi clairement les problèmes sous-jacents de l'organisation en ces termes : « ... Mais il faut tout simplement donner un coup d'accélérateur sur les différents chantiers pour nous assurer que les différents prestataires soient dans le délai, parce qu'il faut bien qu'on ait le temps de nous concentrer aussi. Il y avait le ministre des Sports qui siégeait avec nous, parce qu'il faut préparer les athlètes. Il faut préparer les aspects culturels. Il faut faire un peu plus davantage dans la communication ».

La question de la communication autour des jeux n'a donc pas encore été abordée avec acuité. Aussi la population kinoise, préoccupée par la dure situation socioéconomique due au coût de la vie, ne s'est-elle visiblement pas encore appropriée ces jeux. A Kinshasa, l'on ne sent pas du tout un engouement populaire autour de l'événement, en dépit de l'intensification des travaux de réhabilitation et de construction.

Bien au contraire, certaines voix s'élèvent même contre la tenue de ces jeux dans la capitale congolaise. Le 18 mai, des mouvements citoyens ont fait un sit-in devant l'ambassade de France à Kinshasa contre l'organisation des neuvièmes Jeux de la Francophonie, alors que le pays est agressé par le Rwanda via les rebelles du M23, avec le soutien des Occidentaux. Une vingtaine des manifestants a assimilé la Francophonie à « une forme de colonisation mentale », ne digérant du reste pas la présence de l'ancienne ministre rwandaise, Louise Mushikiwabo, à la tête du secrétariat de la structure francophone. « Notre pays est agressé, on ne peut pas festoyer aux Jeux et en même temps observer les massacres. Le Rwanda n'est pas un pays francophone (...) Comment une Rwandaise peut-elle coordonner les Jeux de la Francophonie ? La tenue de ces Jeux en RDC est une provocation et une humiliation », a déclaré à la presse Josué Bung, du mouvement Sang Lumumba. Les manifestants ont ensuite été embarqués, sans violence, par la police. Rappelons que ces mouvements citoyens avaient protesté en début mars contre l'arrivée du président Emmanuel Macron à Kinshasa.

Peuple festif, aimant la gaieté et l'ambiance, les Kinois disposent encore de deux mois pour s'approprier ce rendez-vous sportif et culturel francophone. Sa réussite s'avère une exigence. « La réussite des 9es Jeux de la Francophonie de Kinshasa constitue un enjeu majeur dans la nouvelle dynamique diplomatique impulsée par le président de la République... », a déclaré le Premier ministre, Sama Lukonde.