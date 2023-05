Congo-Brazzaville: Zones agricoles protégées - Cent tonnes de maïs récoltées à Oyendzé

Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Paul Valentin Ngobo, a assisté, le 27 mai, à la récolte et à la vente de cent tonnes de maïs à la Zone agricole protégée (ZAP) d'Oyendzé, district de Ngoko, dans le département de la Cuvette.

Les producteurs agricoles de la ZAP d'Oyendzé ont encaissé, après récolte et vente, plus de 25 millions de FCFA. Leur moisson a connu une augmentation substantielle lors de la saison agricole 2023 en passant de 80 tonnes de maïs en 2022 à 100,9 cette année. Une moisson abondante qui contribuera à la fabrication de l'aliment de bétail constituant un véritable frein à la pratique de l'élevage en République du Congo. Le secrétaire général du groupement Ovini Koumouyo qui occupe la première place, Gaspard Ibara, est satisfait du résultat obtenu.

« C'était très difficile au début, mais aujourd'hui c'est facile pour nous au regard de la moisson obtenue. On ne peut pas travailler sans faire des calculs, nous avons donc multiplié de stratégies pour obtenir ce résultat. Nous avons empoché 4 212 000 FCFA. C'est à féliciter, je suis vraiment ému, c'est du jamais vu, je remercie le président de la République et le gouvernement par le biais du ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche. Nous avons beaucoup de projets à développer, mais dans un premier temps, l'argent sera placé dans une banque de la place », a-t-il expliqué, demandant aux plus réticents d'emboîter le pas afin de subvenir à leurs besoins vitaux.

Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Paul Valentin Ngoko, s'est réjoui du fait que la ZAP d'Oyendzé a fait des progrès énormes en terme de rendement. Notons que la politique des ZAP est l'une des stratégies utilisées par le ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche pour atteindre l'objectif de la souveraineté alimentaire fixé par les pouvoirs publics. Le but ultime est de relever le défi lié aux importations des produits alimentaires, surtout d'origine animale, qui coûtent cher à l'État congolais.