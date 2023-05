Congo-Brazzaville: Claude Blanchard Boukaka - ' Le Fespam doit révéler des talents, ça serait une belle signature'

Le producteur congolais, Claude Blanchard Ngokoudi, a récemment travaillé comme directeur artistique sur l'album « L'immortel - The 60's Rumba revolution in Congo » qui retrace le parcours musical de Franklin Boukaka. C'est en acteur avisé qu'il aborde pour Les Dépêches de Brazzaville la rumba et le marché musical africain.

La sortie de l'album, un travail d'historien et de passionné

« A l'origine je voulais ressortir l'album "Le Bûcheron" . J'ai effectué des recherches, assez longues, auprès des maisons d'édition et du Bureau congolais des droits d'auteurs pour pour rencontrer les ayants droit afin d'avoir des autorisations juridiques de réédition de l'oeuvre. J'ai fini par établir le contact avec la soeur de Franklin Boukaka qui m'a présenté le fils et ayant droit de ce dernier, Malcom. Avec lui, nous avons trouvé l'accord de la sortie d'un coffret.

Il n'avait malheureusement pas le catalogue de son père. Cela a été le début d'une longue quête pour restituer la discographie de Franklin Boukaka, avec l'aide de l'association des amis de Franklin Boukaka, basée à Brazzaville. Il fallait donc trouver les supports.

Cela m'a pris plus de neuf ans et demi, dont huit ans avec la maison Frémeaux. Il m'a fallu contacter les collectionneurs, acheter ou louer des vinyles. Un vrai travail de fourmi »

La préservation du patrimoine rumba, un partenariat public-privé

« Il y a un an et demi, j'ai sorti le coffret avec livret retraçant tout le parcours de Nganga Edo, au Negro Band, Ok Jazz, Les Bantous de la capitale, Cepakos et les Nzoi. Ce travail d'archivage et de numérisation, que j'ai ensuite fait pour Boukaka, je l'ai fait seul, sur fonds propres. Mais il est vrai que ces démarches privées doivent être couplées d'un soutien étatique, dont celui, en l'occurrence, du ministère de la Culture. On doit agir pour préserver ce patrimoine, ça ne se fera pas tout seul »

Fespam : révéler des talents pour s'élever

« Jusqu'à ce jour, le Fespam n'a jamais révélé un artiste d'envergure. Pour cela, il est nécessaire d'effectuer un travail de fond, avec un accompagnement complet jusqu'à la production, à l'image du Prix découverte de RFI. Je pense que ce serait une belle signature pour le Fespam, afin de créer un engouement supplémentaire auprès du public international, des producteurs et des tourneurs ».