Afrique: Début des travaux de la 49e conférence de l'OAA à Alger

ALGER — La 49ème conférence et assemblée générale de l'Organisation des assurances africaines (OAA) a ouvert ses travaux, lundi à Alger, sous la présidence du Premier ministre Aïmene Benabderrahmane.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du ministre des Finances, Laaziz Faid, du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhafid Henni, du président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Sidi Mohammed Bouchenak Khelladi, des représentants des organisations onusiennes et de l'Union africaine, ainsi que des PDG de banques et de compagnies d'assurance.

Organisée sous l'égide de l'OAA par l'Union algérienne des sociétés d'assurance et de réassurance (UAR), cette conférence est la troisième du genre abritée par l'Algérie après celles tenues en 1991 et en 2008.

L'évènement sera l'occasion d'échanger des réflexions et expertises autour de plusieurs thématiques en lien avec l'industrie de l'assurance et son développement en Afrique, notamment le rôle clé du secteur de l'assurance en Afrique dans le domaine de la sécurité alimentaire, ainsi que la promotion de la coopération interafricaine en matière d'assurance et de réassurance.

Il est attendu également l'élaboration d'une feuille de route pour défendre la position commune des membres de l'organisation, qui a pour but de promouvoir les intérêts stratégiques du secteur de l'assurance en Afrique.

Les organisateurs ont prévu un programme de sessions et de panels axés sur la promotion de l'assurance agricole en Afrique et des thèmes qui portent sur le développement de solutions d'assurance pour améliorer la production agricole et les systèmes de transfert de risques catastrophes public-privé pour renforcer la résilience continentale.

L'OAA, créée en 1972 à l'Ile Maurice, est une organisation non-gouvernementale dont le secrétariat permanent est établi à Douala (Cameron). Elle compte 371 membres, dont 363 issus de 47 pays d'Afrique et 14 membres internationaux associés provenant de 8 pays.