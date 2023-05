Afrique du Nord: Sécurité alimentaire/Monde arabe - Pour une coopération scientifique commune

CONSTANTINE — La première Conférence scientifique sur la sécurité alimentaire dans le monde arabe, ouverte dimanche à Constantine, a pour objectif d'asseoir une coopération scientifique commune traitant de cette question stratégique de première importance, a affirmé Samira Chadeur, représentante du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

S'exprimant au cours des travaux de la conférence scientifique, organisée à l'Ecole nationale supérieure de Biotechnologie (ENSB), Mme Chadeur a indiqué que l'évènement qui intervient dans le cadre des résultats et recommandations du 31e Sommet arabe, tenu à Alger les 1er et 2 novembre 2022, constitue un espace scientifique pour la mise en place d'une coopération scientifique impliquant les experts et chercheurs arabes spécialisés dans les différents domaines liés à la sécurité alimentaire dont les ressources en eau, l'agriculture, les changements climatiques, ressources halieutiques et pisciculture et la biotechnologie et technologie alimentaire.

Au cours de la conférence, les experts auront à émettre des propositions quant aux actions à mettre en oeuvre pour atteindre les résultats devant permettre de relever le défi de la sécurité alimentaire, a ajouté la même responsable qui a énuméré les menaces entourant ce défi comme les changements climatiques et les problèmes stratégiques que connaît le monde aujourd'hui.

Il est question, a ajouté Mme Chadeur, d'élaborer, grâce au travail collectif et la coordination scientifique et d'innovation, des projets palpables et pratiques au service de la sécurité alimentaire dans la région arabe.

La première Conférence scientifique sur la sécurité alimentaire dans le monde arabe devant se poursuivre jusqu'à lundi a été marqué par la participation outres des experts du monde arabe et représentants d'universités des pays arabes, des représentants de plusieurs départements ministériels comme les Affaires étrangères et la Communauté nationale à l'étranger, de l'Agriculture et du Développement rural, de la Pêche et des Productions halieutiques, de l'Industrie et de la production pharmaceutique, de la Santé, du Commerce et de la Promotion des exportations.

Deux projets communs sur un programme de mobilité pour le renforcement des capacités au travers la mobilité technique et scientifique dans le domaine de la sécurité alimentaire dans le monde arabe et sur la promotion du développement et de la culture du développement durable en rapport avec la sécurité alimentaire dans le monde arabe en milieu scolaire ont été présentés au titre des travaux de la première journée de cette conférence scientifique qui se déroulera sous forme d'ateliers à huis clos traitant de quatre axes, à savoir les ressources en eau conventionnelles et non conventionnelles, l'agriculture, la biotechnologie et la technologie alimentaire et les ressources halieutiques et l'aquaculture.