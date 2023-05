Ile Maurice: Côte d'Or National Sports Complex - Troisième fois à maurice pour Gims

Gims est de retour à Maurice le vendredi 9 juin à 19 heures. Il donnera un concert au Côte d'Or National Sports Complex. Vibes Night by Gims promet d'être une longue soirée musicale jusqu'aux petites heures du matin.

Outre Gims en vedette, des artistes locaux monteront aussi sur scène : Mr Love qui est aussi le coordinateur artistique de la soirée, ainsi que Bigg Frankii, Momo, Dj Ash, Dj Assad. Ce n'est pas la première fois que Maître Gims, maintenant connu comme Gims, vient à Maurice. Il était déjà là en 2017 puis en 2018.

En avril, il avait déclenché une tempête... électrique. Gims avait affirmé en interview que les pyramides d'Égypte étaient d'antiques antennes pour fournir de l'électricité. C'est en chanson qu'il a par la suite répondu à la polémique. Dans le single Hernan Cortes, il balance : «J'dis plus rien, vous aimez trop sortir mes mots de leur contexte.» Dans la chanson, on entend aussi des commentaires de journalistes. Gims c'est surtout une carrière internationale et des titres planétaires comme Bella, Sapé comme jamais.

En décembre dernier, il a collaboré à l'un des hymnes officiels de la Coupe du monde de la Fifa au Quatar. De son vrai nom Gandhi Djuna, l'artiste compte plusieurs collaborations avec d'autres grosses pointures telles Sia, Pitbull, Lil Wayne, Stromae, Maluma, Sting et plusieurs rappeurs français. Il figure aussi sur la liste des meilleures ventes avec plus de dix millions de disques vendus en 2017. Il compte plus de huit millions de disques vendus en 2023. Il est aussi parmi de ceux qui ont rempli le Stade de France. Les billets pour Vibes Night by Gims sont en vente sur le réseau Otayo à partir de Rs 900.