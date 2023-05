Maroc: Marrakech abrite le Forum international des jeunes parlementaires socialistes et sociaux-démocrates

Une première à l' actif du Groupe socialiste-Opposition ittihadie

Le Groupe socialiste - Opposition ittihadie, en partenariat avec la Jeunesse ittihadie et le Forum Mena-Latina, organise, à Marrakech du 29 au 31 mai, le Forum international des jeunes parlementaires socialistes et sociaux-démocrates.

Cette première édition est placée sous le thème «Contribution des jeunes parlementaires à la promotion de politiques publiques progressistes et équitables »

I. Contexte

Conjoncture internationale

Les dernières années ont été marquées par de nombreux bouleversements à l'échelle internationale, ayant touché tous les aspects géopolitique, économique, social et environnemental. Les défis d'ordre sécuritaire et socio-économiques qui se posaient à l'humanité durant la dernière décennie se sont exacerbés avec la pandémie du Covid-19 qui a non seulement constitué une crise sanitaire sans précédent, mais a aussi poussé les Etats à revoir leurs positionnements géostratégiques sur plusieurs plans et à agir sur leurs politiques publiques à plusieurs niveaux.

La guerre en Ukraine

Aux effets de la pandémie qui continuent à se faire sentir jusqu'à nos jours, vient s'ajouter la guerre en Ukraine dont les retombées impactent toutes les régions du monde : une inflation de plus en plus galopante, des ressources de plus en plus rares, des troubles au niveau des chaînes de production, des repositionnements géopolitiques qui compliquent davantage la conjoncture internationale et favorisent des politiques publiques exclusives et non équitables.

Surexploitation des ressources

Devant le tarissement des ressources naturelles, résultat d'une surexploitation par des industries non-responsables et des modes de consommation insouciants, l'objectif de construire des sociétés plus justes et plus équitables, soucieuses de la préservation des richesses et garantissant des accès équitables aux ressources mais aussi soucieuses des valeurs de paix, de sécurité, de démocratie et de justice sociale se trouve plus que jamais menacé. Les politiques publiques au niveau mondial font aujourd'hui face à ces défis et adoptent des approches différentes pour pouvoir sauver leurs économies, parfois au détriment de la paix sociale, en faisant valoir l'autoritarisme, en favorisant les inégalités socioéconomiques et en ayant recours à la surexploitation des ressources, aggravant ainsi la dégradation de notre planète, qu'il s'agisse de l'eau, du sol, de l'air ou de la biodiversité.

Le développement durable

Même si les Etats se sont accordés autour des 17 Objectifs du développement durable (ODD) qui constituent, en fait, une feuille de route pour toute politique publique visant l'amélioration des niveaux de vie à l'échelle individuelle et sociétale et la préservation de la planète, il n'en demeure pas moins que ces objectifs peinent à se traduire en actions concrètes ou, du moins, en orientations stratégiques au niveau des programmes gouvernementaux.

Développement durable, travail décent et croissance économique, éradication de la pauvreté et réduction des inégalités, bonne santé et bien-être, éducation inclusive, égalité entre les sexes, eau propre et assainissement, énergie propre et d'un coût abordable, autant d'objectifs qui exigent de la part des différents acteurs engagement, mobilisation, affectation de ressources et ferme volonté pour des politiques publiques visant à bâtir une société inclusive, juste et prospère.

Nécessité d'engagement

Pour mieux appréhender ces menaces et tenter d'y apporter des réponses adaptées, il est primordial d'engager un débat ouvert et constructif pour identifier des solutions et prendre des mesures.

Pour cela, le Groupe socialiste - Opposition ittihadie organise la première édition du Forum international des jeunes parlementaires socialistes et sociaux-démocrates qui se veut un espace ouvert aux jeunes politiques socialistes et sociaux-démocrates du monde entier, et dont l'objectif est de réfléchir ensemble, dans le cadre de valeurs partagées et d'acquis réalisés, à des solutions pour que les politiques publiques soient plus inclusives de toutes les communautés et à même de préserver les ressources de notre planète.

En effet, cet espace d'échange et de débat pourra servir de laboratoire de renouveau, de pépinières d'idées et de propositions à partager avec les groupes parlementaires et les partis respectifs, et qui servira à proposer des mesures et des actions concertées.

Ce forum vise également à encourager les jeunes parlementaires à se concerter, à analyser ces questions et à proposer des solutions novatrices et efficaces, en faisant valoir leur aptitude à utiliser les nouvelles technologies et les réseaux sociaux pour mobiliser et sensibiliser d'autres acteurs à des causes importantes, notamment celles liées à la justice sociale, l'environnement et l'égalité des sexes. Ils peuvent prendre le leadership sur ces questions avec de nouvelles perspectives, de nouvelles approches et de nouveaux outils, tout en développant des partenariats internationaux.

Par ailleurs, le Forum a pour ambition de permettre aux jeunes parlementaires qui sont à leur premier mandat parlementaire, de s'ouvrir sur des perspectives internationales, de s'inspirer et d'inspirer leurs homologues de toutes les régions du monde. Il offre également une opportunité de réseautage et de coopération sur les différentes questions et thématiques de préoccupation des socialistes et sociaux-démocrates dans le monde.

II. Axes du Forum :

Lundi 29 mai 2023

· Séance d'ouverture

· Panel 1 : Paix et sécurité dans le monde : nouveaux défis géopolitiques.

· Panel 2 : Inégalités, pauvreté et gestion des ressources : vers une protection sociale plus équitable.

· Panel 3 : Progrès ou durabilité, comment concilier les deux ?

Mardi 30 mai 2023

· Panel 4 : Les mouvements migratoires : les enjeux du Nord et du Sud

· Panel 5 : Approches et mécanismes des Nations unies pour la protection et la promotion des droits de l'Homme

· Panel 6 : Pour des sociétés plus tolérantes : combattre la haine et l'extrémisme

Mercredi 31 mai 2023

· Panel 7 : Des politiques publiques plus inclusives : égalité entre les sexes.

· Panel 8 : Sensibilisation et mobilisation du leadership politique pour des politiques publiques inclusives pour les jeunes.

· Séance de clôture : Conclusions et perspectives.