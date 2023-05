Maroc: Challenge international SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan de cyclisme - Le Slovaque Lukas Kubis remporte la deuxième étape

Le cycliste slovaque Lukas Kubis, sociétaire de l'équipe "Dukla Banska Bystrica" a remporté, samedi, le "Grand Prix SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan" de la 11ème édition du Challenge international SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan de cyclisme, organisée du 26 au 28 mai, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Le Slovaque a ainsi remporté la 2ème étape (115 km) qui a relié les villes de Fès et El-Hajeb via Sefrou et Ifrane en 2h 37min 30 sec, devançant au sprint final les coureurs algérien Youssef Rafiki et marocains Achraf Doghmi et Nasser Eddine Maatouki (équipe Unlock Team).

Le jury de la compétition a décidé de modifier le point de départ de cette étape, qui était prévu initialement depuis El-Hajeb, en raison des conditions météorologiques, de l'existence de nombreuses descentes et pour éviter les dérapages.

Vendredi, le cycliste slovaque s'était adjugé le "Grand Prix SM le Roi Mohammed VI", en remportant la première étape disputée entre Fès et Taza (120,5 km) via Ras Tbouda et Oued Amlil avec un chrono de 2h 46min 20 sec. Il a devancé (photo-finish) les coureurs marocains Nasser Eddine Maatouki (équipe Unlock Team) et El Houcine Sabbahi (Equipe A) qui ont réalisé le même chrono.

La 3ème et dernière étape devait relier, dimanche, les villes de Sefrou et Meknès via Imouzzer Kandar, El-Hajeb et Boufekrane sur une distance de 122,7 km pour le remporter le Grand Prix de la Famille Royale.

Cette compétition connaît la participation de coureurs-cyclistes représentant l'Europe, l'Afrique, l'Asie, outre des équipes continentales issues des pays suivants : la France, la Grande-Bretagne, la Slovaquie, les Pays-Bas, le Sénégal, l'Algérie, l'Irak, l'Egypte et le Maroc.

Le Royaume est représenté par trois sélections, en l'occurrence l'équipe nationale A, la sélection marocaine espoirs et celle des moins de 23 ans, aux côtés de la sélection du Sahara marocain.

Cette compétition internationale connaît la participation également de l'équipe continentale Sidi Ali-Unlock, qui comprend des coureurs de différentes nationalités.