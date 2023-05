Sénégal: Missirah Wadène - Des travaux lancés pour l'électrification de 223 villages

Kaffrine — Le directeur général de la Société nationale d'électricité (Senelec), Papa Mademba Bitèye, a lancé, lundi, à Missirah Wadène, dans la région de Kaffrine (centre ouest), des travaux d'électrification et d'extension du réseau électrique dans 223 villages cibles, a constaté l'APS.

"Nous sommes aujourd'hui, à Missirah Wadène, pour le lancement officiel des travaux d'électrification et d'extension dans 223 villages cibles au Sénégal", a expliqué M. Bitèye, lors de la cérémonie.

Le Plan Sénégal émergent (PSE), sous l'impulsion du président de la République Macky Sall, a consacré l'accès universel à l'énergie comme une priorité, afin de réduire les inégalités entre zones rurales et urbaines , a-t-il expliqué, en présence du ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow, et d'autres personnalités de la région.

Selon M. Bitèye, c'est dans cette optique que le Projet d'amélioration de l'accès à l'électricité dans les zones périurbaines et rurales (PAMACEL) a été mis en place.

"C'est un programme d'accès universel à l'électricité, démarré en 2017 et financé à hauteur de 50 milliards de francs Cfa en partenariat avec la Banque africaine de développement (BAD)", a-t-il indiqué.

Le directeur général de la Société nationale d'électricité a précisé que la finalité du projet consiste à réhabiliter et étendre les réseaux de distribution basse et moyenne tension, dans les zones reparties dans toutes les régions du pays, en particulier le centre-est et le sud.

Le projet aura un réel impact social pour les populations, avec l'extension du réseau électrique à 786 localités, dont 424 dans les zones centre-est et sud, en plus de la création d'emplois directs pour de 1000 jeunes, a-t-il souligné.

Le maire de la commune de Missirah Wadène, Moustapha Ndong, a félicité vivement le gouvernement pour cette action hautement symbolique, avant d'insister sur la nécessité d'accélérer la réalisation de ces infrastructures sociales de base au grand bonheur des populations qui éprouvaient d'énormes difficultés pour avoir accès à l'électricité.