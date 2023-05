Maroc: Marrakech - Coup d'envoi des travaux du 1er Forum international des jeunes parlementaires socialistes et socio-démocrates

Marrakech — Les travaux de la première édition du Forum international des jeunes parlementaires socialistes et socio-démocrates se sont ouverts, lundi à Marrakech, avec la participation de nombreux jeunes parlementaires et experts du monde entier.

Ce Forum, organisé par le Groupe socialiste- Opposition ittihadya à la Chambre des représentants, en partenariat avec la Jeunesse ittihadya et le réseau "MENA-Latina", sous le thème "contribution des jeunes parlementaires à la promotion de politiques publiques progressistes et équitables", ambitionne d'être un espace d'échange et de débat qui pourra servir de laboratoire d'idées et de propositions à partager avec les groupes parlementaires et les partis concernés.

"Cette initiative fait partie des acquis importants réalises par l'USFP et le Groupe Socialiste en matière de promotion de la coopération internationale au niveau des institutions parlementaires bilatérales et multilatérales telles que l'Union interparlementaire, ou au niveau des organisations politiques internationales, en particulier l'Internationale socialiste et l'Alliance progressiste", a indiqué le président du Groupe socialiste - opposition Ittihadya à la Chambre des représentants, Abderrahim Chahid, dans une allocution à l'ouverture des travaux.

Faire progresser le travail de coordination entre les forces parlementaires et s'appuyer sur les expériences des uns et des autres est devenu un objectif urgent, a-t-il souligné.

S'agissant du programme du Forum, M. Chahid a relevé que toutes les questions d'actualité visant à débattre, échanger et ériger des ponts de coopération entre pays seront abordées, avec pour objectif d'influer plus efficacement sur les questions d'intérêt commun pour l'humanité, telles que les mécanismes de renforcement de la sécurité et de la paix, de consolidation de la démocratie, de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, la migration, le développement durable, l'environnement, les énergies renouvelables, les questions de genre et d'égalité, les droits et libertés et la jeunesse.

Pour sa part, le coordinateur logistique du réseau "MENA-Latina", Ayoub Hashimi, a indiqué que ce forum, première rencontre internationale de jeunes parlementaires socialistes qui connait la présence de plus de 70 participants, constitue un modèle de coopération entre les deux rives et sud-sud, ainsi qu'un espace de communication directe.

Le contexte international actuel, qui se caractérise par l'exacerbation des conflits armés dans de nombreuses régions du monde, les crises alimentaires et les taux d'inflation élevés, portant préjudice aux jeunes, ne peut être qu'une impulsion pour davantage de réseautage, de coopération et de communication permanente, a-t-il soutenu.

Dans cette perspective, M. Hashimi a souligné que "la volonté d'ériger un pont de communication directe et continue, indépendamment de toute similitude ou différence et sans médiation, est la raison derrière la mise en place du réseau "Mena Latina", outre la convergence des enjeux auxquels sont confrontés les pays du Sud, faisant observer que cette volonté s'est traduite sur le terrain à partir de la première rencontre internationale du réseau dans les villes de Rabat et Tanger en 2021.

Le Forum international des jeunes parlementaires socialistes et socio-démocrates vise à encourager les jeunes parlementaires à se concerter et analyser les questions d'actualité et proposer des solutions novatrices et efficaces, en faisant valoir leurs aptitudes à utiliser les nouvelles technologies et les réseaux sociaux pour mobiliser et sensibiliser d'autres acteurs à des causes importantes, notamment celles liées à la justice sociale, l'environnement et l'égalité des sexes. Ils peuvent prendre le leadership sur ces questions avec de nouvelles perspectives, de nouvelles approches et de nouveaux outils, tout en développant des partenariats internationaux.

Le Forum a également pour ambition de permettre aux jeunes parlementaires, qui sont à leur premier mandat parlementaire, de s'ouvrir sur des perspectives internationales, de s'inspirer et d'inspirer leurs homologues de toutes les régions du monde. Il offre ainsi une opportunité de réseautage et de coopération sur les différentes questions et thématiques de préoccupations des socialistes et socio-démocrates dans le monde.