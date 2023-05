Algérie: Le Général d'Armée Chanegriha en visite au niveau de la 2ème Région militaire

ALGER — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a entamé lundi une visite de travail et d'inspection au niveau de la 2ème Région militaire à Oran, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Dans le prolongement des visites d'inspection aux différentes Régions militaires et dans le cadre du suivi de l'exécution des programmes de préparation au combat au titre de l'année d'instruction 2022/2023, le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'ANP, a entamé ce lundi 29 mai 2023, une visite de travail au niveau de la 2e Région militaire (RM) à Oran", précise la même source.

Après la cérémonie d'accueil, donnée par le Général-major Mohamed Taieb Brakni, Commandant de la 2ème Région militaire, le Général d'Armée s'est recueilli à la mémoire du défunt Moudjahid "Ahmed Boudjenane" dit "Si Abbès", dont le siège de Commandement de la Région porte son nom. Pour la circonstance, il a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative et récité la Fatiha du Saint coran à sa mémoire et à celle des valeureux Chouhada, ajoute le communiqué.

Ensuite, le Général d'Armée a procédé, en présence du Commandant de la 2ème RM, à l'inauguration du nouveau siège de l'Etat-Major de la Région, et "s'est enquis de près de ses annexes et infrastructures qui sont dotées de tous les moyens et ressources, susceptibles de permettre aux cadres et personnels d'accomplir parfaitement leurs missions vitales".

Lors de sa rencontre avec les cadres et les personnels de la 2ème RM, le Général d'Armée a prononcé une allocution d'orientation suivie par visioconférence par l'ensemble des unités de la Région, dans laquelle il a souligné que la "rigueur et l'efficacité de l'ANP, ces dernières années, seront de nature à lui permettre de conserver le legs des Chouhada, de préserver la sécurité, la stabilité et l'indépendance du pays et de protéger son unité territoriale et populaire", ajoute le communiqué.

"La rigueur et l'efficacité sont les qualités dominantes ayant caractérisé les actions de l'ANP, ces dernières années, sous la conduite de Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale", a indiqué le Général d'Armée, soulignant qu'"en effet, notre vaillante Armée a prouvé, sur le terrain, à travers des résultats palpables, qu'elle est de la lignée des armées nationales, dont les personnels, animés d'une volonté inébranlable, et ayant pour devise le dévouement total envers la patrie, oeuvrent sans relâche à réunir les facteurs de puissance, pour atteindre l'objectif ultime de préserver le legs des valeureux Chouhada, à travers le maintien de la sécurité, la stabilité et l'indépendance du pays, ainsi que la protection de son intégrité territoriale et de son unité populaire".

Le Général d'Armée a tenu, à cette occasion, à "témoigner sa grande considération pour les efforts des cadres et des personnels de nos Forces armées ayant abouti à des résultats remarquables, tant en matière d'assimilation et d'exécution des programmes de préparation au combat, qu'en matière de lutte contre le terrorisme, le crime organisé, l'immigration clandestine et le trafic multiforme", souligne le communiqué.

"Je tiens à témoigner ma grande considération pour les efforts de nos cadres et personnels au niveau de l'ensemble des composantes de nos Forces armées et à saluer leur détermination à contribuer au développement de nos capacités combatives et opérationnelles", a-t-il affirmé, soulignant que "ce témoignage est d'autant plus mérité que les résultats enregistrés sont probants, tant en termes d'exécution et d'assimilation des programmes de préparation au combat, que de la qualité des exercices tactiques et opérationnels, qui sont exécutés désormais à l'issue et au début de l'année d'instruction, voire durant toutes les saisons de l'année. Cet aspect constitue une des caractéristiques de l'étape avancée atteinte par notre armée aujourd'hui".

"A cela s'ajoutent les résultats considérables réalisés par nos braves hommes, dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, le crime organisé, l'immigration clandestine et le trafic multiforme, notamment de drogues et de stupéfiants", a-t-il relevé, faisant observer que "ces résultats, hautement importants, contribueront, sans nul doute, à assainir l'Algérie des phénomènes néfastes et lui permettront de se consacrer entièrement aux efforts de développement dans tous les domaines et à tous les niveaux".

Le Général d'Armée a salué la décision du Président de la République d'allouer une enveloppe budgétaire pour ériger une statue qui immortalise la mémoire et l'histoire de l'Emir Abdelkader, en tant que symbole de la Résistance populaire algérienne contre les forces de la colonisation et la tyrannie, ajoute le communiqué.

"A l'occasion du 140ème anniversaire du décès de l'Emir Abdelkader Ben Mohiedine -que Dieu ait son âme- célébré le 26 mai, je salue la décision de Monsieur le Président de la République, chef Suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, d'allouer une enveloppe budgétaire pour ériger une statue qui immortalise la mémoire et l'histoire de ce grand héros dont la personnalité et les grandes réalisations demeurent l'objet de reconnaissance, de gratitude et de fierté de tout le peuple algérien, voire même le monde entier, en étant un symbole de la Résistance populaire algérienne contre les forces de la colonisation et la tyrannie, et un homme qui a dédié sa vie à faire prévaloir la justice et à servir sa nation l'Algérie", a-t-il affirmé.

Le Général d'Armée a ajouté que "cette sage décision dénote des valeurs de dévouement qui caractérisent toujours notre peuple, et s'ancrent dans les traditions de notre grande nation avec ses héros, afin de demeurer à jamais le témoin de la grandeur de leurs réalisations".

Au terme de la rencontre, le Général d'Armée a donné la parole aux personnels de la Région pour exprimer leurs préoccupations et propositions. Ces derniers ont réitéré, à cette occasion, leur engagement à assumer pleinement les nobles missions dont ils son investis, conclut le communiqué du MDN.