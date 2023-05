Afrique: L'Australie a annoncé une aide humanitaire de 29 millions de dollars pour l'Afrique et le Moyen-Orient.

Addis Abeba, — Le gouvernement australien a annoncé qu'il fournirait 29 millions de dollars supplémentaires aux partenaires humanitaires pour répondre à la crise croissante de la sécurité alimentaire et pour aider les personnes vulnérables au Moyen-Orient et en Afrique.

Selon des sources, depuis la pandémie de COVID-19, le nombre de personnes à risque d'insécurité alimentaire aiguë a considérablement augmenté, passant à 350 millions de personnes dans le monde.

L'urgence humanitaire comprend 15 millions de dollars pour répondre aux besoins humanitaires, de déplacement et de protection accrus des personnes dans les zones touchées par la sécheresse en Éthiopie, au Kenya et en Somalie, selon le ministère australien des affaires étrangères.

Il a été indiqué que 4 millions de dollars pour fournir un soutien alimentaire et nutritionnel aux plus vulnérables au Yémen et 10 millions de dollars pour une aide alimentaire et monétaire aux réfugiés et aux populations vulnérables au Liban et en Jordanie.

La réponse continue de l'Australie fait partie d'efforts plus larges pour s'attaquer aux causes sous-jacentes des crises et de l'insécurité alimentaire dans le monde, qui comprend un soutien financier et technique à long terme pour construire des communautés et des systèmes alimentaires résilients.

En outre, l'Australie a également engagé 6 millions de dollars pour soutenir les personnes touchées par le conflit au Soudan.