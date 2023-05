Tunisie: EST | Tarek Thabet nommé directeur sportif - Des lignes à fixer dès le départ...

L'ancien défenseur sera chargé également de chapoter la commission des recrutements. Toutefois, il y a des lignes à fixer pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté avec le président de la section de football.

L'information a été rendue officielle samedi soir : Tarek Thabet retrouve le Parc B avec une fonction et des prérogatives bien précises. Il a été nommé directeur sportif et président de la commission des recrutements.

Amener un ancien joueur, de surcroît un ex-international à la carrière bien remplie, est une bonne initiative en soi et une exigence des supporters et même d'anciens joueurs depuis un certain temps déjà.

Tarek Thabet a un CV qui fait qu'il a le profil de la mission. Il a porté les couleurs de l'Espérance pendant 15 ans et a été international durant 10 ans. Avec l'EST, il a remporté plusieurs titres dont 3 Coupes de Tunisie, 9 championnats, une Coupe des clubs champions africains (1994), une Supercoupe d'Afrique, la Coupe afro-asiatique en 1995 et son palmarès est encore plus riche.

Tarek Thabet a été toujours exemplaire comme joueur. C'est aussi un homme intègre qui inspire confiance.

Une ambiguïté à éviter

Dans les clubs professionnels à l'étranger, le poste de président de la section de football n'existe pas. Le directeur sportif a toutes les prérogatives. Il est le seul maître à bord et unique responsable devant le président du club.

Puisque à l'Espérance de Tunis il y a le poste de président de la section football, comme dans tous les clubs tunisiens du reste, à Hamdi Meddeb de fixer les règles dès le départ pour éviter tout amalgame et un éventuel double emploi. C'est important pour que Tarek Tahbet réussisse sa mission, d'autant que les supporters ont pointé du doigt les recrutements effectués ces dernières années.