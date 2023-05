Tunisie: Mieux vaut prévenir que guérir...

Bechir Ben Saïd sera vite remis sur pied et apte pour les prochaines échéances qui attendent les Bleus.

Le portier international des Bleus, Bechir Ben Said, souffre certes d'une lésion musculaire, contractée face à l'UST. Mais son remplacement est intervenu par précaution, afin de ne pas trop solliciter le tissu musculaire et lui permettre de vite récupérer dans l'optique des prochains matchs des gars du Ribat en Coupe arabe et en championnat.

Ligue 2 : Ben Salem et Nouioui ont atteint la barre des dix buts

La Ligue 2 a donc récemment rendu ses derniers verdicts. Et outre les heureux élus d'un côté et les inconsolables de l'autres, volet individuel, certains ont percé et se sont illustrés par leur adresse devant les buts. Ainsi, avec dix buts marqués, le Gafsien Sadok Ben Salem et le Marsois Maher Nouioui ont joué un rôle fondamental dans l'accession en Ligue 1 de leurs écuries respectives. Ce tandem est talonné par Yosri Dhifallaoui (9 buts) qui a changé de club en cours de jeu passant de l'ES Rogba Tataouine à l'ES Zarzis. Dans le rétroviseur de Dhifallaoui, l'on retrouve Bilel Touati (CS Hammam-Lif), Laâroussi Bargougui (EGS Gafsa) et Hosni Laâbidi (AS. Marsa), buteurs à huit reprises.

Aussi, avec sept buts, Iheb Troudi (ES Rogba Tataouine) est suivi par une escouade de neuf joueurs qui ont chacun marqué six buts, à savoir Ahmed Amara (Kalaa Sport), Amor Traidi (AS Marsa), Walid Jerbi (SC Moknine), Achraf Joâa (Olympique Médenine), Houssein Mansour (AS Gabès), Fayed Ben Hassine (JS Kairouanaise), Aymen Amdouni (AS Oued Ellil), Iheb Ben Rejeb (JS Omrane) et Younés Rached (ES Zarzis). Enfin, l'on s'arrêtera à ceux qui ont fait trembler les filets à cinq reprises, soit les Fares Chawat (El Makarem Mehdia), Ali Machraoui (JS Omrane), Anouar Mannai (JS Omrane), Youssef Dabou Saafi (CS Msaken), Mohamed Amine Khaloui (CS Hammam-Lif), Mohamed Hassen Sdiri (AS Djerba) et Haythem Ben Mbarek (EGS Gafsa).