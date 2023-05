Algérie: Tipasa/intempéries - Les ministres de l'Intérieur et de la Solidarité nationale transmettent les condoléances du Président de la République à la famille de la victime

TIPASA — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad et la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou, se sont rendus lundi dans la commune de Khemisti (Tipasa), pour transmettre les condoléances du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la famille de l'enfant Bouazza Mohamed Abderaouf, décédé à la suite des intempéries ayant touché certaines communes de cette wilaya.

M.Merad a réitéré à cette occasion "la mobilisation de l'Etat pour la prise en charge effective des victimes des inondations, exactement comme l'a souligné le président de la République lors de sa présidence, hier dimanche, du Conseil des ministres".

Le Président de la République a "particulièrement réitéré la solidarité de l'Etat avec ses citoyens, notamment lors de circonstances difficiles comme celles traversées par la famille Bouazza, qui a perdu son enfant de neuf ans, à la suite de l'effondrement du mur d'un stade de proximité, mitoyen à son école primaire sise à Khemisti", a-t-il ajouté.

Le ministre a, aussi, affirmé "la poursuite des efforts du Gouvernement et des collectivités locales et leur détermination en vue de l'amélioration les conditions de scolarité des élèves, parallèlement à la protection des citoyens et des biens", louant, à l'occasion, le "large élan de solidarité exprimé par les algériens en cette douloureuse circonstance".

De son coté, Mme Krikou a exprimé sa "solidarité avec les personnes touchées par les inondations enregistrées dans la région et d'autres parties du pays", en soulignant également le "soutien de l'Etat, et de toutes ses institutions, à la famille de la victime Mohamed Abderaouf, pour surmonter cette épreuve".

A noter que les intempéries ayant touché un nombre de communes de la partie-Est de Tipasa, ont causé la mort d'un enfant de 9 ans dans la commune de Khemisti, suite à l'effondrement du mur d'un stade de proximité, en plus de la fermeture et de l'inondation de plusieurs axes routiers et de l'effondrement partiel de bâtisses. Les services compétents de la wilaya s'attèlent à l'évaluation de la situation et au recensement des dégâts.