Algérie: Guelma - Les ministres de l'Intérieur et de la Solidarité transmettent les condoléances du président de la République à la famille de la fillette victime des intempérie

GUELMA — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad et la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou, ont transmis lundi dans la commune de Bouhechana (Guelma) les condoléances du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la famille de la fillette Hiba Bouhoula décédée à la suite des intempéries enregistrée dans la wilaya la fin de la semaine passée.

M.Merad qui était en compagnie de Mme Krikou a affirmé à l'occasion que "le président de la République insiste dans ses instructions à placer le citoyen au centre des intérêts de tous les responsables du pays". Et d'ajouter : "le président de la République nous a dépêchés pour transmettre ses condoléances et celles du premier ministre et de tout le gouvernement à la famille Bouhoula qui a perdu sa famille de 7 ans Hiba élève en 2ème année primaire emportée par les flots des pluies diluviennes l'après-midi de mercredi passé à son retour de l'école".

Le ministre a relevé que "l'Etat a mobilisé tous ses moyens à la recherche de la petite Hiba dès le signalement de sa disparition avec l'espoir de la retrouver vivante", saluant à ce propos l'élan de solidarité affiché envers la famille dès le repêchage de son corps quelques heures après sa disparition". Il a également salué les grands efforts déployés par les autorités locales et les agents de la protection civile de toutes les wilayas touchées par les inondations en vue de préserver les vies.

Le ministre l'Intérieur a rappelé la décision prise par le président de la République lors du conseil des ministres hier dimanche, d'accélérer notamment le relogement de tous les sinistrés et l'indemnisation de tous les dégâts matériels subis, réitérant son affliction de la perte de deux victimes durant ces inondations la fillette Hiba à Guelma et l'enfant Mohamed Raouf à Tipasa les qualifiant de "Oiseaux du paradis que rien ne remplacera".

De son côté, Mme Krikou a exprimé sa solidarité et sa compassion envers la famille Bouhoula dans cette épreuve annonçant l'octroi par le président de la République d'une aide financière pour "compenser le dommage moral" de la famille.

La ministre a également salué l'élan de solidarité du peuple algérien avec les sinistrés de ces inondations et sa compassion avec les familles deux victimes à Guelma et Tipasa.

Les deux ministres s'étaient rendus à la commune de Hammam N'baïl pour s'enquérir des dégâts causés par les inondations qui ont particulièrement touché l'agglomération secondaire Oued El Maleh et des efforts déployés sur place pour rouvrir l'école primaire, la mosquée du village et la salle de soin ainsi que pour restaurer le ponts enjambant Oued Soughesse qui traverse l'agglomération.