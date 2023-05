Algérie: Intempéries - Les services de l'Etat mobilisés pour la prise en charge des sinistrés

TIPASA — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad a affirmé, lundi à Tipasa, la mobilisation des services de l'Etat pour la prise en charge des sinistrés, réitérant la détermination du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à "préserver la dignité du citoyen".

"Les personnes dont les habitations ont été totalement effondrées seront relogées à partir de demain mardi, parallèlement à l'indemnisation de tous les sinistrés, à travers l'acquisition d'équipements et de mobilier pour les familles dont les domiciles ont subi des dégâts, en application des décisions issues du Conseil ministériel tenu, hier dimanche, sous la direction du président de la République", a indiqué le ministre.

Il a précisé que les familles sinistrées seront relogées, à partir de demain matin, à Bouharoune, Fouka et Khemisti.

M. Merad était accompagné de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou, lors de sa visite à Tipasa pour transmettre les condoléances du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la famille Bouazza, dont l'enfant Mohamed Abderaouf est décédé, dans la commune de Khemisti, lors des intempéries.

Il a tenu à relever que "les services de l'Etat se sont mobilisés et ont pris le contrôle de la situation dès les premières heures des inondations, en permettant d'éviter des pertes humaines considérables", exprimant "son soutien et sa solidarité totale avec les familles des deux enfants décédés à Khemisti et Guelma".

Evoquant les décisions du président de la République ayant couronné le Conseil ministériel, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a notamment rappelé l'affectation de 10 milliards de DA pour l'indemnisation des sinistrés, le relogement des familles concernées dans un délai de 48 heures, et l'attribution d'une allocation aux pêcheurs, fixée entre 20.000 et 30.000 DA, jusqu'au réaménagement des ports endommagés.

A cela s'ajoute le lancement de projets de réhabilitation des routes et des réseaux divers endommagés, parallèlement à l'affectation de bus pour le transport des écoliers résidant dans les zones difficiles d'accès, à cause des boues accumulées.

A noter que le ministre de l'Intérieur a transmis les condoléances du président Abdelmadjid Tebboune à la famille du défunt Raouf, en lui exprimant "la solidarité et le soutien de l'Etat en ces circonstances difficiles".

Une aide matérielle symbolique a été, aussi, remise à la famille, "même si rien ne pourra combler la douleur de leur perte", a-t-il précisé.

Sur un autre plan, M. Merad a signalé un retour progressif à la vie dans la région, à travers la réouverture des routes et la reprise des cours au niveau des établissements scolaires, au même titre que la reprise de l'activité des services de la "Sonelgaz" et de la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL), parallèlement à l'ouverture de trois centres d'accueil au profit des sinistrés.

"Cette visite est une opportunité pour nous enquérir des dégâts et pertes occasionnés par ces importantes pluies, jamais enregistrées dans la wilaya", a soutenu le ministre.

Il a notamment déploré l'existence de "constructions anarchiques érigées aux abords de trois cours d'eau, à Fouka, notamment, et relevant de la décennie noire".

A son tour, Mme Krikou a souligné "la mobilisation de tout les services de l'Etat, dès les premières heures de ces intempéries, avec un suivi personnel du président de la République, tandis que le secteur de la solidarité nationale a affecté des aides d'urgence aux familles sinistrées."

La ministre a également exprimé sa "peine" pour la perte de deux enfants, suite à ces intempéries, signalant que "des équipes de psychologues et de sociologues se sont rendues dans les quartiers touchés et les centres d'accueil pour apporter un soutien psychologique aux sinistrés".

A noter que la délégation ministérielle s'est rendue à Fouka pour s'enquérir des dégâts. Sur place des explications lui ont été fournies sur l'état d'avancement des travaux d'aménagement et d'ouverture des routes, et de la réparation des réseaux d'assainissement et d'alimentation en eau potable (AEP).

Les familles dont les habitations ont été endommagées ont été, également, rassurées sur leur prise en charge à partir de demain mardi.

La délégation ministérielle s'est également enquise des préparatifs en cours pour le relogement des familles sinistrées à la cité des 148 logements de Bouharoune.