Algérie: Réhabilitation des monuments historiques - L'Etat attaché à la préservation de la mémoire nationale

TISSEMSILT — La réhabilitation des cimetières des martyrs et des monuments associés à la glorieuse guerre de libération témoigne de l'attachement de l'Etat à prendre soin de son patrimoine culturel et historique, a affirmé lundi de Tissemsilt le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit Laid Rebiga.

Au cours d'une cérémonie célébrant le 65e anniversaire de la bataille de "Bab El-Bekkouche" qui avait eu lieu du 28 au 31 mai 1958 et au cours de laquelle les moudjahidine de l'Armée de libération nationale (ALN) avaient infligé des pertes importantes à l'armée française, le ministre a souligné que l'attention accordée à ces monuments et à leur réhabilitation concrétisent les directives du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui vont dans le sens de la préservation de la mémoire nationale.

La bataille de Bab El-Bekkouche, au coeur de la région de l'Ouarsenis, a indiqué Laid Rebiga, "est une bataille décisive devant être incluse dans les pages immortelles de l'histoire de l'Algérie dans laquelle les Algériens ont donné une leçon au colonisateur français par leur détermination, leur amour de la patrie et leur sacrifice, même si la balance n'était pas égale".

Le ministre a estimé que la concrétisation du projet de réhabilitation du cimetière des martyrs à Bab El-Bekkouche, comme premier projet réalisé dans le cadre du programme complémentaire dont a bénéficié Tissemsilt en novembre dernier, en plus du lancement des travaux de réhabilitation dans huit autres cimetières et dans le centre de torture à Aïn Safaa, dans la commune de Tissemsilt, outre le projet de réalisation d'un musée du Moudjahid pour la préservation de la mémoire historique de la région, fait de la wilaya un modèle en la matière.

Les travaux de réhabilitation et de réalisation des installations complémentaires de ce monument historique, situé à 25 km de la ville de Larjam, comprend la couverture en marbre des tombes des martyrs, dont le nombre dépasse les 1.200 martyrs, la restauration de la stèle, le pavage du sol, l'éclairage en énergie solaire et la réalisation d'une maison d'hôtes et d'un amphithéâtre de 250 places pour un coût total de 68,7 millions DA.

La cérémonie de commémoration de ce rendez-vous historique s'est déroulée en présence du Secrétaire général de l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM), Ali Boughezala, du SG de l'Organisation nationale des fils de Chouhada, Khelifa Smati, du SG de l'Organisation nationale des fils des moudjahidine, Khalfa Moubarak, du Moudjahid Slimane El-Ghoul, l'un des dirigeants de la glorieuse guerre de libération dans la région, des secrétaires de wilayas de l'Organisation nationale des moudjahidine des wilayas limitrophes, ainsi qu'un grand nombre de citoyens.

Au cours de la cérémonie, une conférence historique a été présentée sur l'événement par Lakhdar Saïdani, professeur d'histoire à l'Université de Tissemsilt.

D'autre part, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit a donné le coup d'envoi des travaux de restauration des cimetières des martyrs des communes de Tissemsilt, Khemisti et Theniet El-Had, où il a souligné la nécessité de respecter les délais de réalisation et les normes requises.