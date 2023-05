Angola: MED veut une coopération pour des projets en cas d'urgence

Luanda — La ministre de l'Éducation, Luísa Grilo, a exprimé lundi, à Luanda, l'intérêt de l'Angola à bénéficier d'actions concrètes et de programmes spécifiques d'organisations internationales spécialisées dans le domaine, ainsi qu'une plus grande coopération entre les pays lusophones, pour de futurs projets d'urgence.

S'exprimant à l'ouverture du Forum international de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) sur la coopération en matière d'éducation, le ministre a souligné le soutien concret au Plan d'action et la participation effective à travers des programmes ou des projets liés aux axes stratégiques.

Le Plan stratégique de coopération en matière d'éducation en vigueur constitue, pour les États membres, la manifestation d'un engagement fondamental en faveur de la coopération dans le secteur de l'éducation, servant ainsi d'instrument intégré de synergie et de dialogue multilatéral pour répondre aux intérêts et priorités des États.

Parmi les axes du plan figurent l'alphabétisation, l'alimentation scolaire, les statistiques de l'éducation, l'enseignement technique professionnel, la promotion de la langue portugaise, entre autres.

Selon la ministre, les défis liés à la pandémie de Covid-19, au VIH/sida, au terrorisme transactionnel, aux crises économiques et financières ainsi qu'aux conflits armés ne peuvent être gérés par les États isolément, nécessitant une coopération entre les gouvernements et un nombre croissant d'acteurs non étatiques.

«Nous sommes convaincus que les défis mondiaux mentionnés ci-dessus peuvent également être surmontés avec un engagement sérieux en faveur de l'éducation en tant qu'arme principale de libération et de développement. C'est avec cette vision que les États membres de la CPLP ont approuvé à Dili, le 17 avril 2015, le Plan stratégique de coopération multilatérale dans le domaine de l'éducation de la CPLP (2015-2020) », a-t-elle indiqué.

Luísa Grilo a considéré le Forum comme un espace de réflexion et de consolidation des mécanismes par lesquels les États membres de l'organisation, à travers leurs agents respectifs, ont un meilleur accès aux opportunités d'échange disponibles au niveau des organisations internationales spécialisées dans l'éducation et la promotion du développement durable.

À son tour, le point focal de l'éducation en Angola pour la CPLP, Aldo Sambo, a expliqué que l'Angola, en tant que président par intérim de la CPLP, a la ministre de l'Éducation comme coordinatrice, dans le but de promouvoir une plus grande proximité avec la CPLP et les organisations internationales spécialisées en matière d'éducation.

Egalement consultant de la ministre de l'Éducation, Aldo Sambo a annoncé l'accord entre la CPLP et le Bureau de l'UNESCO, afin de renforcer les capacités internes des États membres, avec la formation de spécialistes du développement du cursus, les préparant à d'éventuelles urgences.

Le projet, a-t-il dit, a déjà été discuté et sera soumis à l'approbation de la 12e réunion des ministres de l'Education de la CPLP, qui se tiendra mercredi (31).

Le forum est le résultat d'une orientation des ministres de l'Education de la CPLP, émise à l'occasion de leur IIe réunion extraordinaire, qui a mandaté les points focaux de l'éducation pour des réunions techniques avec les organisations internationales, partenaires de la CPLP, en articulation avec le secrétariat exécutif de la communauté, l'Agence des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), la Banque mondiale, entre autres institutions.

Sous la devise « Coopération multilatérale, voie sûre vers une éducation transformationnelle dans la CPLP », la réunion a réuni des membres de la communauté, des représentants d'organisations internationales, les Nations Unies, entre autres invités.