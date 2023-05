Angola: Le MPLA propose plus d'investissements pour monétiser le tourisme à Huíla

Lubango (Angola) — La province de Huíla a besoin de plus d'investissements dans le tourisme et toute la chaîne connexe, pour la rendre plus attractive pour les touristes nationaux et étrangers, en vue de transformer ce potentiel en revenus, a proposé, dans la ville de Lubango, la secrétaire du Bureau politique du MPLA pour la politique du personnel, Maria Ângela Bragança.

Egalement coordinatrice du groupe de suivi du BP à Huíla, Maria Ângela Bragança, a fait cette exhortation ce mardi, à la fin de la 3ème réunion ordinaire du comité provincial du parti, indiquant que c'est un défi que le MPLA a du comité provincial et auprès de la rection centrale du Parti pour rechercher un plaidoyer, mobiliser des ressources et faire de la province ce que tous les résidents aspirent.

Pour la dirigeante, « Huíla n'est pas une île, c'est une partie du pays qui a beaucoup à offrir, en raison de son potentiel économique, de la capacité de réalisation de ses habitants et, surtout, de la volonté de ses habitants de saine concurrence".

"Nous allons donc travailler pour ne pas décevoir les attentes, l'attente est une meilleure Huíla, une Huíla rentable et développée, mais aussi un meilleur pays", a-t-elle souligné.

Elle a affirmé que l'agenda politique 2023/2027 du MPLA incluait un examen attentif de la société, des organisations sociales, non seulement celles qui traitent des dispositions politiques, mais aussi des investissements dans des actions civiques et culturelles, avec des problèmes de soins et d'assistance aux enfants et des questions d'autonomisation des femmes.

"L'agenda veut la vie intérieure d'un côté et la société de l'autre, il faut être main dans la main, car le parti n'existe pas pour lui-même, il existe pour la société, pour interagir et la grande devise cette année est de mieux communiquer, c'est du travail et de la proximité et pour cela nous devons nous sentir fiers si nous parvenons à planifier la part magique, à continuer à travailler pour nos gens ».