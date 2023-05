Angola: L'INSS prévoit une plus grande proximité avec le citoyen

Luanda — L'Institut national de la sécurité sociale (INSS) a annoncé, lundi, à Luanda, la création de nouveaux régimes, pour couvrir et attirer davantage de travailleurs dans la protection sociale obligatoire (PSO).

Selon la ministre de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Teresa Rodrigues Dias, il s'agit des régimes des salariés, des activités économiques génératrices de faibles revenus, du régime légal de protection sociale obligatoire des sportifs professionnels et du régime légal de protection sociale des assurés sans emploi.

Selon la responsable, que le bilan du secteur au cours de la période quinquennale 2018-2022, dans le même ordre d'idées, les décrets n.º 38/08 et n.º 42/08, qui ont établi le régime des salariés et le régime des travailleurs indépendants, respectivement.

"Il est important de souligner l'introduction de la modalité des travailleurs indépendants, des activités qui génèrent de faibles revenus, avec un taux de cotisation applicable de 50% inférieur", a souligné la gouvernante.

Il a fait savoir qu'afin de rapprocher les services de la Sécurité sociale, la figure des médiateurs de la Sécurité sociale a été introduite, avec pour rôle de faciliter et de stimuler la relation entre la Sécurité sociale et les contribuables, les assurés ou encore les retraités.

La ministre a expliqué que dans le cadre de l'organisation et du fonctionnement de l'entité gestionnaire de l'OSP, l'INSS, des avancées structurantes ont également été relevées, parmi lesquelles, la liberté donnée aux retraités de choisir librement la banque auprès de laquelle ils entendent percevoir leurs prestations sociales, la mise en place de la paie électronique, comme seul moyen de déclaration des salaires et l'introduction du paiement des cotisations via la Référence Unique de Paiement à l'Etat (RUPE).

Enfin, elle a mentionné l'adéquation de la structure organique de l'INSS, pour mieux répondre à la dimension de sa mission, à travers l'approbation du décret présidentiel n.º 232/21, du 22 septembre.

Afin de rationaliser les processus de recouvrement et de règlement des dettes envers la sécurité sociale, ainsi que la réglementation de la gestion des réserves techniques du PSO, il a dit que le décret législatif présidentiel établissant le régime juridique de règlement et de recouvrement des dettes des contribuables et Bénéficiaires de l'Entité de Gestion de la Protection Sociale Obligatoire.

Ce "paquet" comprend également le décret présidentiel approuvant respectivement le règlement de gestion des réserves techniques et des actifs de l'Institut national de la sécurité sociale.

Entre 2020 et 2021, la Sécurité Sociale a été présente aux côtés des Contribuables et Assurés, mettant en place des mesures qui ont stimulé et facilité le maintien des emplois.

"Je fais référence aux mesures insérées dans le décret présidentiel n.º 98/20, du 9 avril, qui a établi les mesures immédiates pour atténuer les effets économiques et financiers négatifs causés par la pandémie de Covid-19 et dans le décret présidentiel n.º 12 /22, du 17 janvier, Régime juridique des mesures de sécurité sociale visant à encourager l'embauche de citoyens sans emploi, de jeunes, de personnes handicapées et à promouvoir le règlement volontaire de dettes de sécurité sociale.

Dans le domaine des technologies de l'information, il a dit qu'il était important de souligner la portée de la souveraineté en matière de gestion des données et de technologie de l'information par l'INSS, car aujourd'hui tous les parcs technologiques et bases de données sont disponibles et contrôlés par la société.

Dans le cadre du recouvrement des avoirs des OSP, il a mis en exergue la réintégration d'importants avoirs dans le patrimoine de leur légitime propriétaire, la Sécurité Sociale.

Sous la devise "Discuter des voies et des progrès de l'administration, du travail et de la sécurité sociale", la Rencontre nationale de l'administration publique, du travail et de la sécurité sociale compte sur la participation de membres de l'Exécutif, de partenaires sociaux, d'académiciens, de journalistes, de diverses organisations et de personnes qui composent la société civile, ainsi que des entités étrangères partenaires du secteur.

Lors de la réunion, des sujets tels que "Réformes de l'administration publique", "Le rôle de la formation professionnelle dans l'entrée sur le marché du travail", "Croissance économique, emploi et revenu : les défis de la région africaine pour la prospérité socio-économique" sont débattus à la rencontre des générations actuelles et futures » et « Les défis de la pérennité, de l'expansion et de l'adéquation de la Sécurité Sociale».