Tunisie: Vu pour vous | «La reine Cléopâtre» de Vanessa Desclaux - Est-ce que cela valait la polémique ?

Que vaut la série documentaire. «La reine Cléopâtre» qui a suscité l'ire des Egyptiens et qui met en scène une Cléopâtre noire ? Nous l'avons regardé pour vous.

La série a fait couler beaucoup d'encre avant sa sortie et pour cause! La réalisatrice a choisi de mettre en scène une actrice noire pour incarner la dernière pharaone d'Egypte dans ce docu-fiction. Cela a ébranlé tout un ministère en Egypte avec une plainte ; des avocats et tout un branle-bas sans précédent. L'Egypte a même produit un «contre»-documentaire qui porte le nom de «la vraie Cléopâtre» et qui est disponible sur YouTube rien que pour ne pas laisser d'autres manipuler son histoire voire la réécrire.

La série est depuis plus d'une semaine sur la plateforme. Le travail de réalisation est irréprochable et il réussit à recréer l'époque qui fonctionne avec fluidité avec les témoignages des experts d'aujourd'hui. L'actrice Adèle James réussit à nous convaincre en actant ce personnage qui régna dès 17 ans sur l'Egypte entre 51 et 39 av. J.-C. Dans ce documentaire, la réalisatrice Vanessa Desclaux explore la vie de Cléopâtre VII à travers des reconstitutions historiques, des interviews d'experts et des discussions avec des artistes contemporains inspirés par l'héritage de la reine.

Le film traite de l'importance de l'héritage africain de Cléopâtre VII et de la manière dont il a été négligé et même effacé par les historiens européens. Succession, conquête, assassinats, guerres et histoire d'amour : la série réunit tous les ingrédients d'une «telenovelas» en tirant vers le drame historique parfois et cela manque sincèrement de profondeur à notre goût.

Le témoignage des historiens est intéressant mais parfois redondant et on aurait aimé voir un peu plus le peuple d'Egypte dans son rapport avec sa reine. On reprochera également au film son manque de précision sur le contexte historique pour se concentrer uniquement sur les aspects sensationnels du personnage. La série aurait-elle été écrite vraiment dans un but uniquement «wokiste» ?