Afrique: Indice mondial de la misère - La Tunisie au 43e rang

Basé sur des données économiques réelles, l'Indice mondial de la misère, également appelé Indice de misère de Hanke (Hami), présente une image fidèle du bien-être économique des citoyens. C'est un outil statistique créé pour mesurer le degré de difficulté de la vie dans différents pays à travers le monde. Cet indice fournit des informations précieuses pour orienter les politiques publiques.

L'Indice mondial de la misère, également appelé Indice de misère de Hanke (Hami), se concentre sur trois facteurs économiques clés: le taux de chômage, le taux d'inflation et le coût du crédit bancaire. Ces indicateurs sont universellement reconnus comme reflétant la santé économique générale d'un pays.

Comment est calculé le «Hami» ?

Pour obtenir le score final du «Hami», on soustrait le taux de croissance annuel du PIB par habitant du total des trois facteurs cités préalablement. Un score plus élevé indique un niveau de «misère» plus élevé. Où se positionnent donc la Tunisie, l'Algérie et le Maroc dans cet Indice mondial de la misère? D'après les calculs publiés récemment, la Tunisie se situe près de l'Algérie, au 43e rang avec un score de 46,90. Le classement de l'Algérie dans le «Hami» est au 41e rang avec un score de 50,2. C'est une amélioration significative par rapport à l'année précédente où elle se classait 25e avec un score de 33,4. Quant au Maroc, il est mal classé dans cet indice, occupant la 68e position avec un score de 36,56.

Le rapport sur le bonheur mondial 2023

Dans le rapport «World Happiness 2023», l'Algérie dépasse le Maroc et la Tunisie. Elle est classée à la 81e place, tandis que le Maroc et la Tunisie sont respectivement 100e et 110e. Il est à noter par ailleurs que l'Algérie est le deuxième pays le plus heureux en Afrique, juste après l'île Maurice. Malgré les défis économiques, l'Algérie a réussi à améliorer sa position dans le «Hami». Cela pourrait indiquer des améliorations dans les domaines du chômage, de l'inflation et du coût du crédit. Le Maroc, face à ces indices et bien que mieux classé dans le «Hami», est en retard par rapport à l'Algérie dans le rapport sur le bonheur mondial. Cela peut soulever des questions sur l'équilibre entre les indicateurs économiques et le bien-être général de la population.

La Tunisie, quant à elle, est confrontée à des défis similaires. Son classement dans le «Hami» est proche de celui de l'Algérie, mais elle est nettement derrière dans le rapport sur le bonheur mondial. Ces indices, bien qu'imparfaits, fournissent des informations précieuses pour comprendre le bien-être des citoyens et orienter les politiques publiques. Ils soulignent l'importance de prendre en compte à la fois les facteurs économiques et le bien-être général de la population lors de la conception des politiques.