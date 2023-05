Tunisie: Expatriés - Mohamed Ben Fredj, la montée en puissance

Cédé à titre de prêt par les Bourguignons d'Auxerre à Puy, club de National, Mohamed Ben Fredj, 23 ans, s'est lâché cette saison en inscrivant la bagatelle de 15 buts tout en délivrant 3 assists.

Buteur à trois reprises lors des deux dernières sorties de son club, Ben Fredj a aussi tiré son épingle du jeu en Coupe de France, face à Nice. Le Tunisien a, en effet, signé le but de la victoire en 32e de finale. Actuellement, suite à une montée en puissance qui ne laisse pas insensible les chasseurs de tête, le joueur dont l'engagement s'achève en juin 2024 avec Auxerre, pourrait ne pas regagner le nord-ouest (Bourgogne-Franche-Comté), mais plutôt débarquer en Belgique où Ostende et Courtrai le suivent avec attention. Outre, l'intérêt porté par les deux clubs belges, Ben Fredj a «quelques touches» en Suisse. Gageons que ce pur produit de l'Olympique de Marseille sera recruté par un club ambitieux cet été, mais en attendant, il doit s'inscrire dans la durée du côté de son club employeur.

Talbi se livre sur sa saison pleine

Il en a fait du chemin Montassar Talbi depuis son arrivée à Lorient l'été dernier. L'international tunisien, 24 ans, est sous contrat jusqu'en 2027 et son club employeur devrait «blinder» son engagement, sachant que le joueur coche toutes les cases cette saison. Tour de contrôle de la défense des Merlus, Talbi A disputé l'intégralité des 36 matches de Ligue 1 de son club avec une réalisation et deux assists à la clé. Et à l'ancien défenseur de l'Espérance de se livrer sur sa saison, alors que son président ne tarit pas d'éloges sur lui ces derniers jours : «Je suis très exigeant avec moi-même, perfectionniste, et très pointilleux.

Je revisionne mes matchs pour voir ce que je peux corriger et valoriser. Par le passé, quand j'étais au Rubin Kazan en Russie, j'étais déjà habitué à faire des saisons à 45 ou 50 matchs. Et c'est aussi l'enchaînement qui me permet d'être performant. Je suis très bien entouré à Lorient, avec un staff qui nous met tous les outils nécessaires à disposition et un coach toujours disponible pour échanger».

Et à celui qui n'a récolté aucun carton en 39 matchs (36 en championnat et 3 en coupe de France) d'enchaîner : «J'aime défendre proprement, même si je n'ai pas peur d'aller au duel. Je ne joue jamais un match dans l'idée de ne pas prendre de carton, je dois faire sentir aux attaquants adverses que je suis présent et qu'ils ne vont pas passer un bon moment. J'ai avancé dans l'analyse des problèmes que nous pose l'adversaire. J'arrive à m'adapter assez rapidement. J'ai progressé dans les sorties de balle et mon jeu sous pression. Mais aussi dans l'aspect physique, ma détente verticale, mes accélérations, ma lecture du jeu et ma technique : c'est un tout». Enfin, notons que le président Loïc Féry a implicitement laissé entendre que Talbi ne devrait pas quitter le FC Lorient cet été.

Abdi fait le point sur son avenir

A 29 ans, le latéral gauche Ali Abdi pourrait franchir un cap et passer un palier après quatre saisons en deuxième division (deux au Paris FC et deux à Caen). Incontournable du SM Caen, l'ex-défenseur du Club Africain a encore trois ans de contrat à honorer, mais un club de Ligue 1 française s'est récemment renseigné sur lui : «S'il y a une bonne offre pour le club et pour moi, c'est tant mieux. J'ai 29 ans, je sais que le football, ça va vite. Je continue toujours à travailler jusqu'au bout, il faut toujours avoir la tête sur les épaules». Rare joueur évoluant en Ligue 2 à avoir disputé le Mondial qatari, Abdi a peut-être joué son dernier match, vendredi, face à Saint Etienne. Attendons voir.

Lyon veut Skhiri

Une première tentative de recruter Skhiri a échoué au dernier mercato hivernal pour Lyon. Ellyes Skhiri est finalement resté à Cologne, où il sera en fin de contrat ce mois-ci. Et à l'OL de revenir à la charge actuellement pour finalement prendre l'ex-milieu de terrain de Montpellier. A la recherche d'un véritable numéro six depuis plusieurs mois, l'OL est toujours fortement intéressé par Ellyes Skhiri.

En clair, l'OL est très chaud sur le dossier du joueur de 27 ans, libre de droit et donc transférable sans avoir à payer d'indemnité à son ancien club. Maintenant, l'OL serait aussi en concurrence avec le Celta Vigo et Séville, mais ce sera à Laurent Blanc de trancher en l'état. Le coach de Lyon a ainsi reconnu dans un point de presse son intérêt pour l'international tunisien. Depuis son intronisation à Cologne, en 2019, Ellyes Skhiri ne cesse de briller. Bon dans la récupération, dans l'abattage et dans la couverture des espaces, le joueur sera forcément l'une des attractions du prochain mercato estival.