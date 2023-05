Angola: Le ministre de la Défense met en relief la stabilité politique et sociale

Luanda — Le ministre angolais de la Défense nationale, ancien combattant et vétérans de la patrie, João Ernesto dos Santos, a déclaré mardi que l'Angola est en paix effective et irréversible, avec les défis de l'approfondissement de la démocratie et du développement économique et social du pays.

A l'ouverture de la XXIIe réunion des ministres de la Défense de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), le responsable a affirmé que l'Angola vivait dans un environnement de réconciliation parfaite et de reconstruction de ses principales infrastructures.

Il a déclaré que le pays a créé les conditions nécessaires pour attirer les investissements étrangers qui peuvent contribuer au développement de tous les secteurs de la société.

Il a cité les investissements dans le secteur de l'énergie, en l'occurrence le barrage hydroélectrique de Laúca, qui représente un engagement envers l'énergie propre, et celui de Caculo-Cabaça, qui devrait être achevé en 2026, qui sera le plus grand du pays et le troisième en Afrique, derrière le Nigeria et l'Egypte.

Coopération militaire dans la CPLP

Le ministre de la Défense, des Anciens combattants et Vétérans de la Patrie a salué la coopération progressive et mutuellement avantageuse avec les ministères homologues qui contribue à la cohésion dans la réalisation et la consolidation du projet communautaire.

Il a mentionné que la fondation de la CPLP le 17 juillet 1996 et la dynamisation de la coopération militaire ont donné lieu à une opportunité d'échange d'expériences diverses, à travers la formation et l'entraînement militaire dans les différentes zones militaires, qui servent les forces armées avec fierté, détermination et sens aigu de la mission et de l'État.

Il a signalé la contribution angolaise dans le soutien à la réforme du secteur militaire en Guinée-Bissau (MISSANG) et au Mozambique, lorsqu'il a été frappé par le cyclone IDAI et dans la pacification de la province de Cabo Delgado.

Il a affirmé que les questions de défense visent à promouvoir la paix et la sécurité mondiales et doivent servir de norme pour le présent et l'avenir.

Il a été flatté d'avoir reçu le «Prix CPLP Aparecido de Oliveira», décerné au Président de la République et Commandant en chef des Forces armées angolaises (FAA) en reconnaissance de sa contribution à la projection de la communauté, en mettant l'accent sur la promotion de l'accord de mobilité.

Il a ajouté, parmi les contributions de l'homme d'État angolais, la création de nouveaux objectifs généraux de la CPLP de coopération économique et l'intégration des principes de représentativité et d'égalité des sexes dans les statuts de l'organisation.