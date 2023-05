Congo-Brazzaville: Concours de plan d'affaires - 179 lauréats pour 600 millions FCFA

Le concours de plan d'affaires (CPA), une composante du Projet d'appui au développement des entreprises et la compétivité (Padec) a accompagné 179 lauréats dont 55% d'entreprises en développement et 45% d'entreprises en création afin d'aider les porteurs de projets d'entreprises à se formaliser et à réaliser leurs initiatives.

Selon le Padec, les femmes représentent 35 % des promoteurs d'entreprises retenus et les personnes vulnérables 12%. Le CPA est l'une des modalités mise en oeuvre par le Padec pour la promotion de l'entrepreneuriat. Il a visé les jeunes, les femmes, les personnes vulnérables qui avaient des idées de projets ou des projets datant de deux ans et éprouvant des difficultés à se développer.

Sur un millier de candidatures reçues après une intense sensibilisation, 230 porteurs de projets ont été formés à l'élaboration des plans d'affaires et 179 répartis sur onze départements ont été sélectionnés et subventionnés à hauteur de 597 millions FCFA. Au moment où se clôture le CPA, un portefeuille de 170 très petites et petites entreprises est en pleine activité. Elles ont réalisé des investissements de 386 millions FCFA pour acquérir des biens de production auprès des artisans, commerçants installés dans les départements où ses entreprises exercent leurs activités. Il faut aussi noter que 136 entreprises soutenues par le CPA sont entrées en phase de commercialisation et ont généré un chiffre d'affaires avoisinant 800 millions FCFA et créé près de 1200 emplois. Pour le Dr Jeannin Ndamba, expert chargé de la formation au Padec et point focal CPA, ces performances ont dépassé les résultats attendus et consignés dans l'accord de prêt signé entre le gouvernement du Congo et la Banque mondiale, en avril 2018.

Selon le point focal du CPA, « Les entreprises ont bénéficié d'un accompagnement rapproché par des coachs métier et des coachs financiers. Cela a permis aux lauréats du CPA de mettre en pratique les formations reçues sur les aspects techniques, sur la commercialisation, la comptabilité et le respect des mesures environnementales et sociales propres à chaque entreprise. Des bonnes pratiques en matière de relations avec les fournisseurs ont aussi été acquises. L'achat des équipements s'est fait selon des procédures d'acquisition simplifiées ayant pour base la comparaison des offres et tous les paiements ont été bancarisés. Neuf établissements de microfinance ont travaillé avec le CPA pour tous les paiements avec un système de contrôle et de sécurisation des subventions qui reposait sur la double signature, celle du bénéficiaire et celle du CPA. Cette pratique aussi a permis à beaucoup d'artisans de bénéficier des avances sur commandes auprès des EMF partenaires du CPA »

En se déployant dans les onze départements, le Padec, à travers le CPA, a impacté les économies locales. Outre les emplois créés, les montants de subventions transférés, le CPA a généré environ 1180 contrats de services et acquisition de biens dans les différentes localités. Il a permis de développer et de consolider l'écosystème d'appui et d'accompagnement des entreprises. Au démarrage du projet en mars 2019 et en dehors de Brazzaville et Pointe Noire, il n'existait pas des prestataires d'appui dans les localités de l'intérieur. En trois ans, le Padec a aidé au développement de ces prestataires aussi bien à Dolisie, Owando, Ouesso ou Kinkala. Ils sont désormais sur les standards internationaux et peuvent désormais travailler en joint-venture avec des firmes étrangères.

Le CPA a porté sur l'agro business, les technologies de l'information et de la communication, les transports-logistique et le tourisme qui sont les secteurs ciblés par le Padec. Pour le Dr Jeannin Ndamba, il est souhaitable d'organiser aussi dans le futur des éditions thématiques ou des concours départementaux et interdépartementaux en fonction des potentialités et des opportunités de chaque localité. Il a aussi émis le souhait de revoir à la hausse les montants dédiés à l'organisation des CPA, y compris les subventions accordées.

Précisons que la promotion de l'entrepreneuriat requiert des ressources matérielles et financières importantes, surtout dans un pays comme le Congo où le secteur privé national embryonnaire est en train de se mettre en place.