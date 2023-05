Congo-Brazzaville: 9e édition du festival de la biodiversité - Renatura Congo fait découvrir le monde des océans aux enfants

Evénement annuel organisé par l'association pour la protection de la biodiversité, spécialisée dans la sauvegarde des tortues marines, Renatura Congo, le festival de la biodiversité a eu comme thème pour sa neuvième édition récemment célébrée à Pointe-Noire, notamment à l'école catholique Sainte Bernadette, « La vie sous-marine ». Louisette Ngounga, coordonnatrice du pôle éducation et sensibilisation à l'environnement de Renatura Congo, a donné l'importance de ce thème.

Le festival de la biodiversité vise à initier les enfants à la connaissance et la protection de l'environnement, les sensibiliser et enrichir leurs connaissances ainsi que celles du grand public sur la biodiversité. Sa neuvième édition, qui a eu lieu le 23 mai dernier, intègre le cadre des festivités de la Journée internationale de la biodiversité célébrée chaque année autour du 22 mai, afin de mieux faire comprendre et connaître les questions liées à la biodiversité. Elle a permis de faire découvrir aux enfants de l'école Sainte Bernadette (primaire et collège) le monde « mystérieux et merveilleux » des océans.

Développant le thème retenu pour cette édition, Louisette Ngounga, coordonnatrice du pôle éducation et sensibilisation à l'environnement de Renatura Congo, a expliqué : « Les océans recouvrent plus de 70 % de la surface de la terre, et la grande majorité de l'eau présente sur terre se trouve dans les océans. Les océans fournissent la moitié de l'oxygène que l'on respire et une source très importante de nourriture, notamment le poisson, dont dépendent des milliards de personnes. Pourtant, les océans restent encore inconnus : on ne sait pas exactement combien de plantes et d'animaux vivent dedans, mais on estime qu'entre 50 et 90 % des espèces marines restent à découvrir».

Louisette Ngounga a, par ailleurs, relevé le fait que les océans soient aujourd'hui de plus en plus menacés par les activités humaines dont la surpêche et la pollution. «Beaucoup d'espèces sont menacées de disparition. Il est donc urgent de les protéger», a-t-elle signalé. La neuvième édition du festival de la biodiversité que Renatura organise depuis 2014 a été l'occasion de faire découvrir aux enfants les êtres qui vivent dans les océans, leur importance, les menaces auxquelles ils font face et aussi d'explorer le thème de l'eau et se consacrer à une activité pratique ou manuelle.

Les découvertes se sont faites à travers cinq ateliers pédagogiques qui se sont déroulés au niveau des cinq stands installés pour la circonstance. Ceux-ci ont porté sur la biologie marine avec les animaux qui vivent dans la mer, du plus grand au plus petit (visible seulement au microscope) ; les courants marins (les mouvements de la terre, la densité de l'eau et l'augmentation du taux de salinité qui constitue une menace pour plusieurs espèces) ; la pollution marine et la gestion des déchets, l'écologie marine.

Evoquant la gestion des déchets, Guychel Bitsi, éducateur en environnement chez Renatura Congo, a précisé : «Nous avons montré aux enfants ce que les déchets qu'on déverse dans la mer peuvent faire aux animaux marins».

Les enfants ont également eu droit à une activité manuelle grâce à l'atelier Récup art, qui a permis de leur montrer comment créer quelque chose avec les déchets. Signalons qu'outre l'aspect environnement, les objectifs principaux du festival de la biodiversité comportent aussi un aspect socioculturel.

Si à la huitième édition qui a eu lieu l'année dernière à l'Institut français du Congo et a réuni les enfants de trois écoles de la place, le choix a été porté sur le théâtre et une conférence-débat sur les solutions en matiière de biodiversité, cette année les ateliers pédagogiques ont été ponctués des prestations de slam. Les enfants, très motivés et pleins d'engouement, ont écrit et se sont exprimés sur différents thèmes (pollution, biodiversité, vie sous-marine, protection de l'environnement).

Notons que pour la Journée de la biodiversité cette année, le thème retenu au niveau international a été « De l'accord à l'action : reconstruire la biodiversité ».