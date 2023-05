Algérie: Début des travaux du Colloque international sur l'expérience algérienne en matière de déminage

ALGER — Les travaux du Colloque international sur l'expérience algérienne en matière de déminage ont débuté mardi à Alger sous le thème "Pour une Afrique sereine: l'Algérie, une expérience pionnière dans la lutte contre les mines antipersonnel", en présence des représentants des pays africains membres signataires de la Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnel en sus d'experts et de spécialistes algériens, africains et européens.

Cette rencontre à laquelle ont assisté des ministres et des représentants de divers secteurs, abordera plusieurs axes liés à la période coloniale et aux champs de mines outre les expériences africaines en matière de lutte contre les mines antipersonnel et les perspectives de l'action africaine commune.

Organisé au Centre international des conférences (CIC), Abdelatif Rahal, par le ministère des Moudjahidines et des Ayants- droit en collaboration avec les ministères de la Défense nationale (MDN) et des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, ce colloque vise à mettre en évidence la gravité des dommages entrainés par les champs de mines durant la période coloniale, outre la présentation d'exposés concernant les efforts des pays africains dans la lutte contre les mines antipersonnel tout en insistant sur la coopération dans le cadre de l'action africaine commune.

L'expérience algérienne en matière d'interdiction des mines à travers l'assainissement des zones minées en assurant les moyens humains et matériels nécessaires, sera présentée lors de ce colloque.