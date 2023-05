Congo-Kinshasa: La directrice de l'USAID consternée par les violences armées au Nord-Kivu occasionnées par la guerre du M23

« Je suis consternée par les rapports faisant état d'un nombre croissant de femmes et d'enfants victimes de violences sexuelles chaque jour dans la province du Nord-Kivu de la République démocratique du Congo (RDC), comme l'a documenté au début de ce mois Médecins sans frontières », a fait savoir, vendredi 26 mai, l'administratrice de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), Samantha Power.

Les combats en cours entre l'armée de la RDC et le M23, soutenu par le Rwanda, ont déplacé plus d'un million de personnes depuis mars 2022, dont beaucoup sont contraintes de vivre dans des camps dangereux et surpeuplés, sans accès adéquat à la nourriture, à l'eau ou aux soins médicaux, a poursuivi Samantha Power.

Elle soutient que, dans ces conditions choquantes, des milliers de femmes et d'enfants sont exploités par des réseaux organisés de traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, dont un grand nombre seraient dirigés par des personnes liées au gouvernement de la RDC.

Le conflit avec le M23 au Nord-Kivu a aggravé une situation déjà désastreuse dans l'est de la RDC, en particulier dans la province de l'Ituri où d'autres groupes armés, notamment la CODECO et les ADF (également connu sous le nom de Daech-RDC), tuent des civils sans discernement.

« Je me fais l'écho de la profonde préoccupation du secrétaire Blinken pour les personnes tuées, blessées, déplacées et rendues vulnérables par la violence », a-t-elle indiqué.

Pour Samantha Power, il est impératif que le gouvernement du Rwanda cesse de soutenir le M23 et retire ses soldats de la RDC.

Le gouvernement congolais doit protéger ses citoyens

Le gouvernement congolais doit faire plus pour protéger ses citoyens les plus vulnérables, en fournissant des terrains pour de nouveaux sites où les personnes déplacées peuvent avoir accès à des services et à une protection, en appliquant systématiquement les lois du gouvernement contre les maisons closes qui se livrent à la traite et à l'exploitation des femmes et des jeunes filles, et en fournissant un accès sans entrave aux agences humanitaires qui travaillent pour soulager les souffrances de millions de citoyens congolais.

D'autres gouvernements concernés devraient faire entendre leur voix et fournir des ressources pour soutenir la population de la RDC, a-t-elle soulignée.

« Je suis reconnaissante envers nos partenaires, qui travaillent dans des conditions périlleuses et éprouvantes pour apporter une aide vitale. Ils ont toute mon admiration pour les services qu'ils rendent aux plus démunis dans l'une des situations d'urgence humanitaire les plus graves au monde », a conclu l'administratrice de l'USAID, Samantha Power.