Maroc: Des représentants de syndicats appellent à promouvoir l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la société

Rabat — Des représentants de syndicats, réunis dans le cadre d'une journée d'étude sur "les programmes intégrés destinés aux personnes en situation de handicap", ont appelé, lundi à Rabat, à promouvoir l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la société.

Cette rencontre, qui a connu la participation de représentants d'institutions constitutionnelles et de collectivités territoriales, d'acteurs gouvernementaux ainsi que d'acteurs socio-économiques et de la société civile, a été l'occasion d'évaluer les différents programmes, politiques et mesures mis en place en faveur des personnes en situation de handicap.

La représentante de l'Union marocaine du travail (UMT) a affirmé que la question du handicap occupe une place primordiale au sein de l'Union en tant qu'organisation syndicale oeuvrant à encadrer et à défendre la classe ouvrière, dont les personnes en situation de handicap font partie.

Pour sa part, le représentant de l'Union générale des travailleurs de Maroc (UGTM) a appelé à accordé une plus grande attention aux personnes en situation de vulnérabilité, à leur tête les personnes en situation de handicap, indiquant que 97% des personnes en situation de handicap n'ont pas de revenu et que 82,5% sont confrontées à des difficultés financières.

Les conditions socio-économiques des personnes en situation de handicap sont préoccupantes, a affirmé, quant à lui, le représentant de la Confédération démocratique du travail (CDT), soulignant la nécessité de consolider et de renforcer les droits de cette catégorie de la société.

Il a aussi tiré la sonnette d'alarme sur le taux de chômage élevé chez ces personnes qui est de 64,7%.

Le représentant de l'Union nationale du travail au Maroc (UNTM) a quant à lui affirmé que l'Union accorde un grand intérêt à la dimension humanitaire dans la défense des droits des personnes en situation de handicap, soulignant que cet intérêt ne date pas d'aujourd'hui.

L'intérêt croissant pour les questions de handicap aux niveaux locaux et internationaux depuis l'avènement du 20e siècle montre "les progrès positifs" accomplis et souligne en même temps l'importance de poursuivre les efforts internationaux et locaux pour mettre fin à l'exclusion sociale et économique à laquelle sont confrontées les personnes en situation de handicap, a soutenu, de son côté, le représentant de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

Le Maroc a accompli des réalisations importantes à travers le lancement de plusieurs chantiers au profit des personnes en situation de handicap pour le renforcement de leurs droits et leur autonomisation à tous les niveaux, s'est-il félicité.

Cette journée d'étude a été l'occasion pour les participants d'échanger les vues sur plusieurs axes, à savoir "Les institutions constitutionnelles, un levier essentiel pour améliorer les conditions des personnes en situation de handicap", "L'acteur territorial et la question de l'effectivité des droits des personnes en situation de handicap" et "L'acteur économique et social, pilier fondamental pour améliorer les conditions des personnes en situation de handicap".