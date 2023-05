Madagascar: Karaté - Andry Rajoelina promu 6e dan

La première édition de la compétition Coupe du président ainsi que la rencontre des karatékas malgaches a tenu toutes ses promesses ce week-end, au Palais des Sport Mahamasina.

Après une belle prestation et de démonstration, le président de la République, Andry Rajoelina, a été promu au grade de 6e dan, par le Hanshi René Ramanitrandrasana. Andry Rajoelina a prouvé qu'il était bel et bien un karatéka et un ancien membre du club Malagasy Karatéka (MAKA). De son côté, Hanshi René Ramanitrandrasana, grand symbole et le plus haut gradé du karaté malgache, a été élevé au grade de Commandeur de l'Ordre national. Plus de 1 500 combattants issus des quatre coins de l'Îles se sont réunis lors de ces deux journées.

« Mis à part l'esprit de combattant, le karaté nous enseigne à faire face au défi avec détermination et courage » a fait savoir le président de la République durant son discours. Selon toujours ses explications, un dojo national pour les adeptes et férus de karaté à Madagascar sera construit. On a des athlètes de haut niveau. Pour renforcer et améliorer cette capacité, des karatés vont partir au Japon pour effectuer un stage de préparation en vue de la onzième édition des Jeux des Îles à domicile. Le chef d'Etat a offert des médailles à tous les participants du tournoi. Quant au trois premiers de chaque catégorie, ils ont reçu également des primes de récompense. Quatre autres membres fondateurs de la discipline à Madagascar ont été promus au grade de 8e dan, par l'instance national.