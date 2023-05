Madagascar: Train urbain - Les locomotives et les wagons, déjà au port de Toamasina

Une réalité. Le train urbain n'est plus du domaine de la promesse. Le projet prend forme et sera bientôt opérationnel.

En effet, alors que les travaux de remise aux normes des rails et de construction des gares se poursuivent à Antananarivo, les locomotives et les wagons sont bel et bien arrivés au port de Toamasina.

12 kilomètres

« Ce sont des matériels destinés au projet de train urbain d'Antananarivo qui ont été débarqués progressivement au port », indique un responsable de la Société de manutention des marchandises conventionnelles (SMMC) que nous avons pu contacter sur place. Bref, il ne reste plus que le transport de ces locomotives et wagons vers la capitale, probablement après le bouclage des travaux de mise en place des infrastructures sur le trajet de 12 kilomètres reliant Soarano et Amoronankona.

Il s'agit, en l'occurrence, des travaux de génie civil, composés des différentes plateformes, des rails, des clôtures longeant les tracés, ainsi que des ponts déjà terminés à 90%. « La récente descente sur terrain effectuée par les responsables du ministère des Transports, a notamment permis de constater qu'un peu moins de 50% des travaux de construction des bâtiments liés au projet sont déjà réalisés ». a expliqué le directeur général adjoint de la Société Madarail Andrianjaka Rakotonanahary.

En ce qui concerne les bâtiments liés à ce projet, 40% des travaux sont déjà réalisés. Mais les plus importants restent encore à faire : la construction du pont au-dessus du barrage de Mandroseza et l'implantation des passages à niveau gardés, qui sont nécessaires pour minimiser les risques d'accident.

9 stations

Lors d'une déclaration qu'il a faite récemment, le ministre Valéry Ramonjavelo a, notamment annoncé que la mise sur les rails du premier train urbain d'Antananarivo est normalement prévue au mois d'août prochain. Dans sa première phase, le projet prévoit 9 stations avec un départ toutes les 30 minutes pour chaque trajet. Chacun peut accueillir environ 300 passagers.

A terme, l'objectif est d'atteindre un flux de 3 000 voyageurs par heure, une fois le projet opérationnel à 100%. Un projet qui aura, en tout cas, le mérite de résoudre en partie les embouteillages dans la capitale. Elle aura aussi bientôt ses téléphériques urbains. A ce sujet d'ailleurs, on apprend également que les cabines sont déjà prêtes et n'attendent plus que leur acheminement vers le pays.