Madagascar: Course de côte - East Peak - Et de deux pour Tovonen Jr

Le jeune pilote du Fmmsam, Juan Rakotohary, double la mise en remportant d'affilée la victoire à la deuxième manche du sommet national de course de côte qui s'est déroulée samedi à Ivoloina. Parcours sans faute.

La deuxième manche du championnat de Madagascar des slaloms et de courses de côte s'est tenue samedi, sur un circuit long de 2,850km à Ivoloina à Toamasina. Après une grosse pluie de la veille, la course s'est déroulée sur une piste à la fois caillouteuse et boueuse. Les concurrents ont eu au menu une série de montées et de descentes qui serpentent une forêt de ravinala dans le village du Marotandrazana.

Cette deuxième manche, organisée par le club AC 501 et baptisée «East Peak», a été compressée en une journée au lieu de deux jours. Le double champion de Madagascar des slaloms, Juan Rakotojohary alias Tovonen Jr du club Fmmsam au volant d'une Renault Clio, confirme sa suprématie en décrochant la victoire au classement général ainsi que la catégorie M11. Il a réalisé le meilleur temps sur trois manches au programme. Il a bouclé la première en 2 :21,44 puis l'a amélioré à 2 :15,57 et la troisième en 2 :18,41.

Piste cassante

«Comme c'était une manche d'une journée, la course a été un sprint sans relâche. La piste est praticable, mais demande beaucoup en mécanique... Par conséquent, j'ai eu un pat-moteur cassé. De plus, les amortisseurs sont rigides et ne sont pas adaptés à l'état de la piste», confie Tovonen Jr. Le pilote de l'Asacm, Fréderic Rabekoto sur une Citroën C2, classé troisième lors de la manche inaugurale, grimpe d'une marche et occupe la seconde place en effectuant un meilleur passage de 2 :21,63. Fred, unique concurrent de sa catégorie, s'offre aussi la première place en M10.

«La piste a été cassante. Si la puissance de la voiture a été gardée dans l'après-midi, j'aurais pu avoir un meilleur résultat. Avec les pièces endommagées, comme il est difficile d'en trouver ici, nous les avons rafistolées pour pouvoir reprendre le départ», souligne-t-il. Autre porte-fanion du club Asacm, Olivier Ramiandrisoa sur une Peugeot 306, rétrograde, quant à lui, d'une marche par rapport à son classement à l'issue de la première manche nationale. Il complète cette fois le podium avec un meilleur passage de 2 :22,01.

«À cause de l'état cassant de la piste qui s'est dégradé au fil des passages, j'ai eu le sélecteur de vitesse bloqué en deuxième manche et je n'ai pas pu améliorer mon chrono», regrette-t-il. Deux autres Rakotojohary qui conduisent la même Clio, se trouvent au pied du podium. Le père, Tovohery alias Tovonen, termine quatrième (2 :41,76) devant Mitia (3 :00,89). Cette deuxième manche qui coïncide avec la fête de la Pentecôte, n'a pu réunir que sept participants. Deux concurrents aux commandes de la même VW MK1 M11, à savoir Mitia Ralalarison du TAC'S et Dolcin Razafimandimby du Run Mada finissent respectivement sixième et septième.