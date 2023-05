Guinée: Le ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Emploi de de la République de Guinée et WCS signent un accord de partenariat

Conakry — Winning Consortium Simandou et le ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Emploi (METFPE), de la République de Guinée, ont signé un partenariat en faveur de la promotion conjointe de l'emploi, de l'enseignement technique et du développement de la formation professionnelle en Guinée.

Ce partenariat a été conclu lors d'une cérémonie de signature en présence de M. Bacar BARRY, ministre l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Emploi et de Mme Jiang Xiaobei, directrice Générale de WCS, lundi 29 mai.

La signature de cet accord reflète la coopération et la mobilisation active de WCS sur le programme accéléré pour la création d'emplois du METFPE. WCS coopérera activement avec le ministère pour la formation des formateurs guinéens, la construction de nouvelles infrastructures éducatives, la mise en réseau des Institutions d'Enseignement Technique, de Formation Professionnelle et d'Emploi, et l'intensification de voyages d'études et de recherches en Guinée.

Ce partenariat permettra de dynamiser davantage le marché de l'emploi dans l'industrie minière guinéenne et dans toute sa chaîne de valeur industrielle. Il vise à améliorer le niveau d'enseignement professionnel et technique des travailleurs guinéens, et notamment des jeunes guinéens.

Winning Consortium Simandou s'est engagé à promouvoir et à mettre en oeuvre des activités de formation locale afin de renforcer le transfert de compétences et le capital humain, piliers du développement socio-économique de la Guinée. Ces dernières années, WCS a considérablement renforcé son engagement en faveur d'une éducation inclusive, grâce à l'Institut des chemins de fer, au centre de formation technique de Deren, et à son programme « La voie de Winning » à Singapour.

La signature de cet accord avec le ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Emploi témoigne de l'engagement de WCS en faveur d'une politique de contenu local efficace en Guinée. WCS reste mobilisé afin de soutenir l'éducation, la formation professionnelle et l'enseignement, qui sont les clés de la prospérité et d'une croissance durable dans le pays.

Notes aux rédacteurs

Winning Consortium Simandou (WCS) est principalement formé par Winning International Group et Weiqiao Aluminum (un membre du China Hongqiao Group). Ces entreprises combinent un leadership industriel international, une vaste expérience nationale, d'excellentes connaissances locales et des normes élevées de gouvernance d'entreprise pour développer et exploiter le plein potentiel du projet Simandou. WCS est le détenteur du bloc 1-2 de Simandou Nord (le gouvernement Guinéen détient une participation de 15 % et WCS en détient 85 %) et des infrastructures associées.