Togo: Le double concert de Koffi Olomidé sur initiative de Destination Togo annulé - Les raisons

C'est confirmé. Le double concert de Koffi Olomidé, à Kara et à Lomé, durant la période d'Evala en Juillet prochain est annulé. L'information est confirmée par Destination Togo, le projet de promotion de la culture, du tourisme et surtout de l'entrepreneuriat au Togo, dirigée par Jacques Asal.

Raison avancée, pour l'annulation de ce projet ambitieux, qui promettaient d'apporter une visibilité mondiale au Togo, des retards administratifs et absence des autorisations nécessaires.

Jacques Asal, fondateur de Destination Togo, qui avait orchestré le projet en collaboration avec Koffi Olomide, a exprimé sa déception dans une brève vidéo partagée sur les réseaux sociaux. Il a déclaré : "J'ai préparé un grand projet avec Koffi Olomide qui est un ami, il devait faire deux concerts à Kara pendant les évalas et aussi un événement culturel à Lomé. Nous devions fêter son anniversaire au mois de juillet, ce qui aurait donné une visibilité mondiale à notre pays le Togo. Nous attendions les autorisations des autorités ; ce qui n'est jamais arrivé, donc c'est trop tard, mais restons positifs, peut-être en 2024."

Cette nouvelle a été accueillie avec regret par les fans de Koffi Olomide et les amateurs de musique togolaise, qui espéraient vivre une expérience musicale unique en compagnie de la légende de la rumba congolaise. Le double concert aurait non seulement offert aux fans la possibilité de vibrer au rythme des célèbres tubes de l'artiste, mais aurait également été une occasion de célébrer la richesse culturelle du Togo.

Le Togo, qui se positionne de plus en plus comme une destination touristique majeure en Afrique de l'Ouest, aurait sans aucun doute bénéficié d'une telle exposition médiatique internationale. Les organisateurs avaient prévu de faire du concert un événement mémorable, mettant en valeur les talents locaux et créant une atmosphère de célébration et de partage.

Bien que l'annulation ait suscité une certaine déception, les responsables de Destination Togo restent optimistes quant à la réalisation du projet en 2024. Ils continueront de travailler étroitement avec les autorités compétentes afin d'obtenir les autorisations nécessaires et de créer un événement culturel d'envergure.

En attendant, les fans de Koffi Olomide et les mélomanes togolais devront patienter encore un peu avant de pouvoir applaudir leur idole sur scène. L'annulation du double concert est une déception, mais elle offre également une opportunité de préparer un événement encore plus grandiose pour l'année prochaine.

En somme, bien que les évalas de 2023 ne soient pas marqués par les prestations de Koffi Olomide, l'annonce de l'annulation du double concert a révélé l'ambition et le dévouement de Destination Togo pour promouvoir la musique et la culture togolaises. Les regards sont maintenant tournés vers 2024, avec l'espoir que le projet puisse se réaliser et offrir une expérience mémorable aux fans de Koffi Olomide et aux spectateurs internationaux.

Soulignons également que le but de Destination Togo est de valoriser le pays en Afrique et dans le monde entier via les oeuvres artistiques.