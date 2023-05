Togo: Des maisons saccagées et des pépinières brûlées

Un incident foncier a secoué la localité de Natiponi dans la préfecture de la Kéran le week-end écoulé.

D'après des informations rendues publiques au travers d'un communiqué par le ministre de la Sécurité et de la protection civile, le Général de Brigade Damehame Yark, « ce samedi 27 Mai 2023, un incident inter communautaire consécutif à un litige foncier s'est produit à Natiponi, dans le canton d'Akponté (P/Kéran) ».

Et, poursuit le patron de la sécurité intérieure au Togo, « un groupe de jeunes Gagam, suite à un problème foncier les opposant aux Tamberma, se sont organisés pour saccager les maisons de ces derniers et brûler leurs pépinières tout en leur demandant de quitter les lieux qu'ils occupent ».

En termes de bilan, on note « d'important dégâts matériels. Au total quinze (15) maisons et une (1) boutique ont été saccagées ainsi que des pépinières ». Il a fallu dépêcher sur les lieux des agents des forces de défense et de sécurité pour rétablir le calme.

Un incident malheureux avec des dégâts que le ministre déplore. Il invite dès lors « les deux parties au calme et à la retenue » et les rappelle que « nul n'a le droit de se faire justice et les invite, par ailleurs, à emprunter les voies légales établies pour le règlement du différend qui les oppose ». Les communautés sont par la même occasion invitées « à cultiver le vivre ensemble afin de renforcer le climat de paix et de sécurité indispensable au développement socio-économique de notre pays ».