Madagascar: Enseignement supérieur - Le Seces annonce un congrès national extraordinaire

Le Syndicat des Enseignants-chercheurs et Chercheurs-enseignants de l'Enseignement Supérieur entend regrouper les forces face aux problématiques de l'enseignement supérieur à Madagascar.

La branche tananarivienne du Seces s'est réunie le 26 mai dernier à Ankatso. Les raisons avancées sont les mêmes que citées depuis des mois par ces enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants. Entre autres, le paiement de la deuxième tranche des vacations de l'année universitaire (2018-2019). Dans un communiqué publié à la suite de cette réunion, le Seces Tanà pointe afflige les autorités et dénonce « une non-priorisation de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans le pays ».

Pour les membres du syndicat des Enseignants-chercheurs et Chercheurs-enseignants de l'Enseignement Supérieur d'Antananarivo, « on fait semblant de ne pas résoudre les problématiques liées à leurs droits ». Les membres de ce syndicat revendiquent une énième fois le paiement de leur vacation. Aussi, ils exigent l'insertion de cinq projets de décret portant application de la loi 2021-005 du 14 juin 2021. Lesdits projets de décret ont été déposés auprès de la primature le 31 mars 2023 note le communiqué du Seces Tanà.

Poids plume

Les diverses interventions des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants de l'enseignement supérieur passent, pour le moment, lettre morte. Et ce, malgré des coups de communication attestant le contraire émanant du ministère concerné. Il conviendrait toutefois de noter que le processus de paiement des vacations des enseignants de l'université d'Antananarivo a été enclenché depuis le mois de juin 2022.

Le bordereau d'envoi en date du 20 juin 2022 émanant de l'université d'Antananarivo et adressé aux autorités compétentes, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l'atteste en tout cas. Outre les diverses raisons techniques et administratives, de source concordante, « l'accord pour le paiement de ces indemnités n'attendrait que des signatures des instances supérieures », face auxquelles les membres du Seces et leur problème ne semblent pas avoir du poids.