Congo-Kinshasa: Michel Tshiamala soutient Félix Tshisekedi à 100%

C'est sous le haut patronage de la Gouverneure intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka, que le regroupement des jeunes leaders Fatshistes (RJLF) a organisé, ce samedi 27 mai 2023, une matinée politique à la place YMCA dans la commune de Kalamu, sous le thème : «Jeunesse Congolaise, allons encore plus loin avec Fatshi». Présent à cette activité, Michel Tshiamala, Coordonnateur de la jeunesse de l'Union sacrée, s'est dit pleinement engagé derrière la vision du Président de la République, Félix Tshisekedi. Il a appelé la jeunesse congolaise dans son ensemble à lui emboiter le pas pour permettre au Chef de l'Etat de mieux poursuivre son combat visant l'amélioration des conditions de vie des congolais.

«Je tiens à remercier la Force politique de la jeunesse de l'Union sacrée qui a prouvé à suffisance que nous sommes unis. C'est ici l'occasion pour moi de rappeler que nous devons ratisser large, pour ceux qui n'ont pas encore compris la démarche de la jeunesse de l'union sacrée, de rejoindre la jeunesse de l'union sacrée qui se réunit régulièrement au siège du MDCO du président Gabriel Mokia. C'est là ou notre siège se trouve. Nous sommes toujours appelé à nous réunir au travers nos différentes rencontres », a-t-il indiqué, avant de renchérir : « Par rapport à l'activité d'aujourd'hui, RJLF est un partenaire de la jeunesse de l'union sacrée très bien évidemment comme d'autres partis politiques qui sont avec nous, les partis signataires de la charte de l'union sacrée qui sont avec nous et nous appelons aussi les leaders des associations des mouvements citoyens de nous rejoindre.

Nous sommes décidés en tant que jeunes leaders de la politique congolaise, nous nous sommes dit que la réélection du président de la république Félix Antoine Tshisekedi doit passer par les jeunes. C'est par le biais de la jeunesse que nous devons remporter ces élections et nous avons besoin de tout le monde, le concours de tous, mais nous disons que cette fois-ci, la jeunesse est déterminée de ramener une victoire écrasante pour le Chef de l'Etat, et que nous appelons ici tous les jeunes à se rallier à la jeunesse de l'union sacrée qui est une méga structure qui prône l'unité", a-t-il ajouté, et ce avant de conclure : "Ici, nous sommes en train d'apporter un message fort à l'intention de la classe politique congolaise pour dire que la jeunesse de l'union sacrée est déjà réunie. Elle est organisée et nous sommes déjà en train de demander au Chef de l'état qui est le commandant suprême de voir comment travailler avec cette jeunesse qui est structurée et organisée, qui l'appui dans toutes ses activités et dans toutes les manifestations de l'union sacrée".