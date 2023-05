Congo-Kinshasa: Union Africaine - Kabulo élu 2ème Vice-président du Comité technique spécialisé du sport

Le Ministre des Sports et Loisirs, Claude-François Kabulo mwana Kabulo, a pris part du 24 au 26 mai, à Addis-Abeba, en Ethiopie, à une importante réunion des Ministre de la Jeunesse, de la culture et des Sports, organisée par la commission de l'Union Africaine, à l'issue de laquelle, il a été élu 2ème Vice-président du comité technique spécialisé sur la Jeunesse, la culture et les sports.

La réunion a porté sur le thème : « l'Union africaine à 60 ans ». La RDC va ainsi représenter l'Afrique centrale au sein de ce comité, à travers le ministre congolais des Sports et Loisirs.

En outre, la RDC a gagné également le Conseil d'administration de l'agence mondiale antidopage au sein de laquelle elle était aussi absente, grâce notamment à la présence du ministre congolais des sports.

A Addis-Abeba, les experts et le Ministre congolais ont présidé des réunions du secteur des sports, à la grande satisfaction des représentants des 54 pays d'Afrique ainsi que des 34 ministres des sports présents à cette rencontre.

Francophonie : il faut maintenant nettoyer l'environnement des sites

A son retour samedi au pays, de l'aéroport international de N'djili, où il est atterri, Kabulo mwana Kabulo s'est rendu directement au stade des Martyrs de la Pentecôte pour inspecter l'état d'avancement des travaux préparatifs des Jeux de la Francophonie.

«Il ne nous reste pratiquement que deux mois pour la tenue de la 9ème édition des Jeux de la Francophonie ici à Kinshasa, les visiteurs qui viendront de partout sont nombreux. Il faut soigner l'environnement, on doit commencer à petit-à-petit à nettoyer le stade, la propriété doit revenir dans tous les sites », a déclaré samedi le Ministre des Sports et Loisirs, Claude-François Kabulo mwana Kabulo, après la énième visite au stade des Martyrs de la Pentecôte, le principal site de ce grand rendez-vous sportif des pays francophones.

Aux différentes sociétés qui y travaillent, le patron des sports congolais leur a transmis le message du Chef de l'Etat : « le compte à rebours a commencé, le président Félix-Antoine Tshisekedi a insisté que les sociétés qui estiment qu'on doit redoubler l'équipe, on doit le faire, même s'il faut tripler, on va le faire, on court derrière la montre, on n'a plus de temps à perdre ».

Le Ministre des Sports a donc visité le stadium de basketball, et les deux gymnases, où les sièges sont en train d'être posés. Claude-François Kabulo a même assisté pendant quelque temps à la pose de ces sièges, avant d'insister sur la propreté dans la cour extérieure du stade des Martyrs et partout ailleurs.

Pour rappel, les 9ème Jeux de la Francophonie se tiendront du 28 juillet au 06 août 2023. Et à ce jour, la RDC est presque prête pour accueillir l'évènement.