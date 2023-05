Cote d'Ivoire: Coopération multilatérale- La Banque mondiale s'engage à accompagner la Côte d'Ivoire en 2023

La revue annuelle de la performance des projets et programmes financés ou cofinancés par la Banque mondiale a eu lieu le vendredi 26 mai 2023 à l'auditorium de la Primature à Abidjan-Plateau.

A l’occasion, le Premier ministre Patrick Achi s’est félicité de l’accroissement substantiel des appuis de la Banque mondiale à la Côte d’Ivoire qui ont doublé, passant de 2,803 milliards Usd soit 1 714 034 500 000 FCfa en 2019 à 5,774 milliards Usd soit 3 530 801 000 000 FCfa en 2023.Présidant cette 10e édition de la Revue annuelle, le Premier ministre Patrick Achi a appelé les responsables de la Banque mondiale à doubler le taux de décaissement qui est actuellement de 18 %. Alors que l’institution financière envisage d’atteindre un taux de décaissement de 20 % d’ici fin juin 2023.

Le chef du gouvernement ivoirien a remercié la directrice des Opérations de la Banque mondiale pour la Côte d’Ivoire, Coralie Gerves, pour avoir permis de doubler en volume le portefeuille de l’État. Le nombre total de Projets et Programmes actifs (nationaux et régionaux) est de 34 pour un montant total de 5 774 milliards Usd soit 3 530 801 000 000 FCfa. Les projets actifs nationaux sont de 28 pour un montant cumulé d’environ 5 313 milliards Usd soit 3 248 899 500 000 de FCfa. Quatre projets pour un montant cumulé d’environ 900 millions Usd 550 350 000 000 de FCfa sont en cours de préparation.

Patrick Achi a qualifié ces opérations de « quasi exceptionnelles ». Il a souligné que, depuis deux ans, la coopération entre la Côte d’Ivoire et l’institution financière est sur une phase ascendante. Le chef de gouvernement a, en outre, partagé les conclusions du rapport de la revue annuelle. Toutefois, il a souhaité que les bailleurs de fonds insistent plus sur leurs prérogatives. « Nous sommes les premiers convaincus qu’il y a des réformes à faire au niveau de l’administration dont les contrats de performance que le ministre de l’Économie et des Finances vient de mettre en place pour avoir un suivi plus minutieux », a précisé Patrick Achi. Le Premier ministre s’est prononcé sur une recommandation de la revue annuelle sur le Plan d’action de réinstallation (Par). Il a regretté que les Plans d’action de réinstallation soient coûteux.

Il a souhaité que la Banque mondiale accompagne l’État dans le Plan d’action de réinstallation. « Donnez-nous l’argent, je vous assure que nous serons plus heureux de mettre les populations déguerpies dans de très bonnes conditions », a-t-il déclaré. Cependant, il a demandé aux partenaires techniques et financiers de contribuer au financement des Plans d’action de réinstallation.

Se prononçant sur la capacité des entreprises sélectionnées et les retards d’exécution des contrats, le Premier ministre a souhaité que les entreprises nationales entrent en compétition. Le chef du gouvernement s’est engagé à prendre en compte les recommandations qui ont été faites afin d’atteindre, le plus rapidement, des résultats.

Juste avant, le ministre de l’Économie et des Finances, Adama Coulibaly, a indiqué que la revue s’est inscrite dans le sillage du nouveau Cadre de partenariat pays 2022-2026 de la Banque adopté le 3 février 2023. Elle a permis de faire un diagnostic exhaustif des forces et faiblesses qui ressortent de l’exécution des programmes et projets au cours de l’année fiscale.

Elle a servi aussi et surtout d’espace de réflexion autour des réponses à apporter aux contraintes stratégiques, structurelles et opérationnelles inhérentes à la mise en œuvre des Projets et Programmes, en vue d’atteindre les objectifs de développement et d’amélioration du bien-être des populations. Cette revue annuelle a eu pour du thème : « Comment améliorer la performance des Projets et Programmes financés ou cofinancés par la Banque mondiale dans un contexte de défis multiples ? »

Coralie Gevers, directrice des Opérations de la Banque mondiale, s’est réjouie des bons résultats obtenus dans divers secteurs, notamment les filets sociaux et l’eau. Elle a salué le renforcement de la coordination entre le gouvernement et la Banque mondiale.