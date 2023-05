Seychelles: Le pays lance un recensement national des artistes

Dans le but de créer une base de données complète sur le travail et le statut des artistes aux Seychelles, qui sera accessible à tous localement et internationalement, la Creative Seychelles Agency (CSA) lance bientôt un recensement national.

Grâce au Recensement de l'état des artistes, l'agence recueillera des détails tels que la forme d'art dans laquelle la personne est impliquée, le nombre d'années pendant lesquelles la personne a pratiqué la forme d'art et si la personne pratique l'art à plein temps ou à temps partiel entre autres détails. On s'attend à ce qu'il faille un an pour terminer le recensement.

Le directeur exécutif de l'agence, Emmanuel D'Offay, a déclaré mardi lors d'une conférence de presse que "le recensement est très important pour nous, car il nous fournira toutes les informations dont nous avons besoin pour connaître l'état des arts et des artistes du pays."

"Nous nous retrouvons souvent dans des situations où, surtout au niveau international, nous recevons beaucoup de demandes pour des artistes spécifiques, et nous ne connaissons pas tous les artistes dans ce domaine spécifique. Donc, si nous connaissons une seule personne qui fait du jazz par exemple, nous envoyons toujours cette même personne à l'étranger, et d'autres artistes s'en plaignent », a expliqué M. D'Offay.

Il a dit que la base de données qui sera compilée après le recensement s'attaquera à ce problème.

"Chaque artiste, quelle que soit la forme d'art qu'il pratique, doit se faire un devoir de participer à ce recensement", a ajouté M. D'Offay.

Une fois le recensement lancé, les artistes pourront accéder au formulaire en ligne sur la page Facebook de Creative Seychelles Agency, le site Internet du Conseil national des arts et de l'artisanat des Seychelles ainsi que celui de l'Institut national des Seychelles pour la culture, le patrimoine et les arts.

Lors du recensement, une équipe de personnes, dirigée par Jany Letourdie, chanteuse seychelloise bien connue, sera chargée de collecter les informations. Elle ira dans les districts et fera le nécessaire pour qu'on fasse participer le maximum d'artistes au recensement.

"En tant qu'artiste moi-même, je connais déjà pas mal d'artistes. On peut aussi passer par des associations, faire de la publicité, du bouche à oreille. On va faire des annonces quand on va dans différents districts", précise Mme. Létourdie.

Une fois l'information recueillie, elle sera remise à Sybil Labrosse qui compilera l'information dans la base de données qui sera par la suite mise en ligne sur le site Web de l'ASC à venir.

CSA pourra alors établir le nombre d'artistes à chaque niveau de professionnalisme. Après le recensement, l'agence rencontrera des artistes pour offrir des formations et des conférences, pour fournir des informations sur divers domaines dans le domaine de la création, comme la percée sur la scène internationale, la nécessité d'avoir des gestionnaires et d'avoir un plan de retraite.

"Toute personne ayant le sens de la créativité peut devenir artiste, mais tout le monde ne peut pas être placé dans la même catégorie ou le même niveau. Ainsi, ce recensement nous permettra de pouvoir établir si un artiste est un professionnel, un amateur ou un débutant entre autres catégories », a déclaré M. D'Offay.

Le recensement fournira également des statistiques pour discuter avec les banques et les compagnies d'assurance, entre autres, afin de trouver des moyens de mieux servir les artistes du pays.