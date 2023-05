Tunisie: Ministère de la Femme | IVème édition du Prix Fatima Fihriya - Des femmes inspirantes et agissantes

Elle sont huit, six tunisiennes, une ressortissante maltaise et une algérienne à être récompensées et remerciées pour leurs actions en faveur de la parité hommes-femmes, dont deux à titre posthume, à la défunte militante et politicienne Maya Jeribi et docteure Ahlem Belhaj.

Après 2018, 2019, puis la parenthèse d'arrêt pour cause de pandémie du Covid-19 en 2020 et 2021, c'est le grand retour du Prix Fatima Fihriya cette année. À l'initiative du Ministère de la Femme (MFFES), du Réseau de Prix pour la Promotion de l'Excellence en Méditerranée Med 21 et de l'Université Centrale, une cérémonie de remise du Prix Fatima Fihriya 2023 a été organisée dans la soirée du lundi 29 mai 2023 au palais Nejma Ezzahra de Sidibousaïd. Cette distinction honorifique vise à récompenser les femmes savantes, scientifiques et chercheuses tunisiennes et plus encore dans la zone euro-méditerranéenne.

Après le prix Ibn Al Jazzar, remis à la faculté de médecine Ibn Al Jazzar de Sousse, mercredi 24 mai, le prix Ibn Khaldoun le 26 mai, le programme Med 21 a assuré celui du prix Fatima Fihriya. En ouverture de la cérémonie, la ministre de la Femme Mme Amel Belhadj Moussa est revenue avec beaucoup d'enchantement et tout en poésie sur le parcours historique de Fatima Fihriya, dame de fer qui suscite en elle l'amour de la performance et du savoir et d'autres figures emblématiques comme Saïda Manoubia. La soirée a été très animée musicalement avec trois artistes féminines qui sont venues chanter l'amour, les mères et le succès.

La ministre de la Femme, de la Famille, de l'enfance et des séniors, Amel Belhaj Moussa, a annoncé que le prix «Fatima al-Fihiriya», pour la promotion de la femme dans les deux rives de la Méditerranée, a été décerné, dans sa quatrième édition, à la présidente de l'organisation, Eurochild, et ancienne présidente de Malte, Marie-Louise Preca.

Cette récompense a été, par ailleurs, remise à l'universitaire, et ancienne ministre de la Culture, Latifa Lakhdhar, à la femme de lettres et académicienne algérienne, Rabiaa Djelti, à la cheffe d'entreprise, Zohra Slim, à l'actrice tunisienne, Dalila Meftahi, et à la sportive tunisienne, Raoua Tlili. Une minute de silence en l'honneur de la défunte Maya Jribi, ancienne militante et politicienne pour lui rendre un dernier hommage avant de lui octroyer un Prix Fatima Fihriya à titre posthume. Mme Bel Haj Moussa revient sur la grande réalisation en 2020 qui a octroyé la première place africaine aux tunisiennes dans la recherche scientifique.

Elle approuve également le prestige de ce trophée qui honore la femme tunisienne qui prend de l'ampleur au fil des ans. Parmi les huit personnalités féminines présentes et distinguées, on cite notamment Marie Louise Coleiro présidente d'Eurochild et ancienne présidente de Malte et Mme Latifa Lakhdhar, ancienne universitaire et ministre de la Culture tunisienne. Mme Belhaj Moussa chaleureusement applaudie par l'assistance a présenté les différentes lauréates 2023 composée de huit femmes (voir encadré) avant de les récompenser du prix Fatima Fihriya.

Le fondateur du programme Med 21 Mohamed Nadir Aziza honore la ministre et ses qualités de poétesse avec son prix Catullo de l'Académie mondiale de la Poésie en Italie l'an dernier.

L'initiative d'afficher le portrait de femmes mémorables recyclées dans des timbres postes est une belle façon de leur rendre hommage.

Présentation du Prix Fatima Fihriya

Le Prix Fatima Fihriya vise à honorer des femmes et des hommes du Moyen-Orient pour leur travail éminent dans la formation, la recherche et la créativité et pour leurs réalisations ou responsabilités scientifiques dans leur pays. Cette récompense est un signe de gratitude pour leur participation pionnière dans la promotion des femmes à des postes plus élevés. et militent pour l'accès des femmes aux plus hautes responsabilités. Fatma Fehriya est une savante du IXème siècle. La première université dans le monde créée en 853 à Fès a été fondée par Fatima Fehriya grâce aux fonds issus de son héritage. Le programme Med 21 a choisi cette femme pour honorer les femmes actuelles sur son modèle de volontariat et d'action. Ce titre honorifique récompense les femmes d'action dans le domaine politique et social, la recherche scientifique, du point de vue culture, poésie, sport ou encore les arts.

Il s'agit de gratifier celles qui oeuvrent à la parité hommes femmes sans distinction de race ou de genre. Mme Rabiaa Djelti qui voyage d'Oran vers Paris en passant par Xamax en Suisse confirme la dimension euro-méditerranéenne et maghrébine de ce distinction. Des femmes des deux rives nord et sud et du pays d'accueil la Tunisie font que ce prix ne fait pas de distinction et s'attribue à toute volontaire agissante et brillante dans sa discipline peut-on retenir des propos du fondateur de Med 21.

Ce prix a été créé selon une Convention de Partenariat en 2017 entre le Ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes Agées, l'Association Programme Méditerranée 21 « Med 21 » et l'Université Centrale privée. L'attribution du prix Fatima Fihriya a été interdite pendant deux années consécutives (2020-2021) en raison de la pandémie de Covid-19. Tenant compte de l'autonomisation des femmes et soutenant leur accès aux opportunités d'éducation et de formation et l'égalité d'accès aux opportunités pour assumer des responsabilités fonctionnelles dans la région méditerranéenne aujourd'hui et à l'avenir, le Ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées a signé en partenariat avec Med 21 et l'Université Centrale Privée le 18 avril 2022, un Accord de partenariat pour la réattribution de l'attribution du Prix Fatima al-Fihriya pour la promotion de la formation des femmes et l'atteinte de l'égalité des chances et soutiennent les initiatives des femmes dans tous les domaines.

LES LAUREATES DU PRIX FATIMA FIHRIYA 2023

Mesdames :

Marie Louise Coleiro PRECA, ancienne Présidente de la République de Malte et Présidente d'une association européenne de l'Enfance. de Malte. Elle défend les droits humains et prône la culture du dialogue.

Latifa Lakhdher, première femme ministre de la culture en Tunisie en 2015

Rabiaa Djelti Zahrouni, poète et écrivaine algérienne

Dalila Meftahi, actrice et productrice de théâtre

Zohra Slim, ingénieure spécialisée dans l'Intelligence Artificielle

Raoua Tlili, athlète paralympique tunisienne médaillée d'or aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020.

Maya Jeribi, ancienne militante progressiste et moderniste

Ahlem Belhaj, docteure et activiste dans la société civile. Elle est décédée le 11 mars 2023.