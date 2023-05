Tunisie: Transport maritime | GNV prévoit une hausse de 9% du nombre de passagers en 2023 - Des ambitions sans cesse renouvelées

En 2022, GNV a atteint une augmentation de passagers de 6% par rapport à 2019, considérée comme dernière année de référence avant les perturbations liées à la pandémie de la Covid-19, et estime de transporter en 2023 plus de 250.000 passagers, soit +9% par rapport à 2019.

L'une des principales compagnies italiennes de navigation opérant dans le secteur du câblage et du transport de passagers en mer Méditerranée, GNV, fête cette année ses 30 ans sur la mer et ses 20 ans en Tunisie.

À cette occasion, un voyage de presse vers la ville italienne de Palerme a été organisé, du 27 au 29 mai 2023. Ce voyage, qui s'est déroulé à bord de son bateau « SPIRIT », actuellement employé sur la ligne Tunis -Palerme- Civitavecchia, mais qui sera substitué pendant la période estivale par un bateau de plus grande capacité (à partir du 15 juin), a vu aussi l'organisation d'une conférence de presse par les responsables de la compagnie afin de donner un aperçu sur ses activités en Tunisie, ainsi que les nouveautés et les prévisions.

25 navires, 31 liaisons et 20 ports

La responsable des ventes de la compagnie sur les marchés Tunisie et Maroc, Carole Montarsolo, a rappelé que la compagnie, qui a lancé son premier navire « Le Majestic » en 1993, quelques mois après sa création, opère actuellement avec 25 navires et dessert 31 liaisons et 20 ports.

" Aujourd'hui, GNV tend à répondre aux demandes d'une clientèle de plus en plus exigeante et diversifiée, qui comprend notamment les familles qui voyagent des pays du centre et du nord de l'Europe vers la Tunisie ou le Maroc, vers l'Espagne et les Baléares, l'Albanie, ainsi que vers la Sardaigne et la Sicile. Pour atteindre cet objectif de taille, la compagnie a largement investi, ces dernières années, dans le développement de son réseau, particulièrement pour la Tunisie, qui compte parmi les destinations sur lesquelles la compagnie investit beaucoup", a souligné Mme. Montarsolo, tout en ajoutant que pour cette année, une série de services dédiés aux familles a été programmée dont un programme d'animation musicale qui sera présent sur les lignes de la Tunisie.

245.000 passagers par an

Parlons chiffres, Mme. Montarsolo a précisé que GNV transporte environ 245.000 passagers par an sur les liaisons avec la Tunisie qui sont répartis comme suit : 175.000 sur la liaison Genoa - Tunis, 33.000 sur la liaison Civitavecchia - Tunis et 37.000 sur la liaison Palermo - Tunis.

À une question sur les prévisions pour cette année, la responsable a indiqué que la compagnie estime de transporter plus de 250.000 passagers, contre 230.000 durant l'année 2019, considérée comme année de référence en matière des indicateurs touristiques.

"Depuis sa création, la compagnie maritime italienne fait de la Tunisie un marché privilégié. En 2022, on a atteint une augmentation de passagers de 6% par rapport à l'année 2019. Sur 2023, la compagnie estime de transporter plus de 250.000 passagers, contre 230.000 durant l'année 2019, soit une hausse de 9%... En ce moment, les passagers qui ont déjà choisi la GNV pour voyager cet été représentent 10% de plus par rapport à l'année passée... L'avenir semble donc prometteur pour la compagnie, qui veut consolider sa présence en Tunisie", a-t-elle expliqué.

Relance du tourisme motorisé

Sur un autre plan, Carole Montarsolo n'a pas manqué de souligner que la compagnie a aussi un réseau commercial consolide couvrant toute la zone de la méditerranée ouest, tout cela pour atteindre aujourd'hui une position leader dans le transport de longue distance pour passagers et fret.

Par ailleurs, la compagnie a créé une tour de contrôle centrale à Gènes qui s'occupe du monitoring h24/7 de toute la flotte GNV avec l'objectif de suivre le bon déroulement des opérations nautiques et portuaires et donc apporter des actions correctives si nécessaires afin de respecter les horaires de chaque escale et de chaque voyage.

À cela, on ajoute que la GNV a été désignée meilleure compagnie de navigation par les agents de voyage, qui lui ont conféré plusieurs fois, au long des années, le Tourism Awards.

Sur un autre plan, dans le cadre de la relance du tourisme motorisé et thématique par voie maritime, la compagnie italienne travaille actuellement en étroite collaboration avec l'Ontt (Office National du Tourisme Tunisien) pour le développement de produits touristiques thématiques avec circuits alternatifs et le renforcement du transport de touristes depuis l'Italie vers la Tunisie par car- ferries et ropax, tout en implémentant une stratégie de communication et marketing à cet égard.

"Après l'été 2022 qui a représenté la saison de tous les records pour GNV, enregistrant une augmentation de 46 % du nombre des passagers par rapport à l'été 2021, la compagnie italienne ne compte donc pas s'arrêter en si bon chemin. Elle a mis tous les atouts de son côté pour consolider et améliorer davantage les services offerts à ses clients en Tunisie et ailleurs", a encore précisé la responsable.