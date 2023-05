Madagascar: Orange Pro League - Ajesaia-Fosa et Fanalamanga-Cosfa en Final 4

Quatre clubs de la conférence Nord poursuivent leur aventure en demi-finales de l'OPL. Fosa Juniors FC a effectué un parcours sans faute, tandis que l'Ajesaia a pris sa revanche sur CFFA.

Élimination directe. Les quatre équipes qualifiées en demi-finales de l'Orange Pro League sont toutes issues de la conférence Nord, en l'occurrence Fosa Juniors FC, Cosfa, Ajesaia et AS Fanalamanga. Celles du Sud ont été toutes éliminées. Les quarts de finale retour ont eu lieu ce weekend. Fosa Juniors FC a été l'unique équipe à signer une double victoire en quarts. Ce club, leader intouchable de sa conférence, a déjà battu par 3 à 1 Disciples FC à l'aller. Fosa a confirmé sa suprématie au retour avec une belle victoire de 3 buts à 2, samedi au stade Rabemananjara.

Les Majungais ont déjà mené 2 à 0 à la pause, buts signés Tsiry (8e) et Jean Yves (32e). Le même Tsiry a inscrit son deuxième but, au début de la deuxième période (59e). «Nous sommes l'équipe à battre depuis le début de la compétition. Tous nos adversaires ont l'ambition de nous faire tomber. Nous étions, de notre côté, très vigilants à chaque match», souligne le coach du Fosa, Franck Rajaonarisamba. Disciples FC a tenté de revenir au score, mais ses buts marqués par Johary (77e) et Liva (85e) sont arrivés un peu tard.

Revanche

Un des quarts très attendus a été le retour entre les finalistes de la précédente édition. Après le score de deux partout à l'aller, Ajesaia a pris sa revanche au match retour, en surprenant l'équipe d'Andoharanofotsy sur le score de 3 buts à 1. L'équipe de Taninkatsaka a mené 3 à 0 grâce aux buts inscrits par Eric (7e), suivi du doublé de Feno (42e, 52e). CFFA a réduit l'écart en fin de match, but contre son camp de Sitraka (80e).

«Nous étions dos à dos au match aller. Au retour, nous étions plus chanceux en marquant plus de buts qu'eux», mentionne l'entraineur de l'Ajesaia, Seth Ramiandrasoa. Quant aux deux autres quarts, AS Fanalamanga valide son ticket en éliminant Elgeco plus, vainqueur de la Coupe de Madagascar. Les deux camps se sont neutralisés, un partout, dimanche au By-Pass, après la victoire à domicile de 1 à 0 du club d'Alaotra-Mangoro à l'aller.

Rado a offert le but de Fanalamanga en première période (35e). Elgeco Plus, leader de la conférence Sud, n'a pu faire mieux que l'égalisation grâce au but de Safidy (63e). Cosfa et Mama FC se sont neutralisés eux aussi sur un score nul et vierge au retour à Vontovorona. La victoire des militaires d'un but à rien à l'aller a été suffisante pour se qualifier à la prochaine étape. Les demi-finales auront lieu les 10 et 11 juin. AS Fanalamanga accueillera Cosfa à Toamasina au match aller, tandis que l'Ajesaia recevra Fosa Juniors FC à Ambohidratrimo. Les matches retour se tiendront le 24 juin.