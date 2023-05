Madagascar: Moto on Road - Grand prix IMT - Haga Raboana «Jamih» remporte la manche inaugurale

Le jeune Haga Rabary Raboana alias Jamih, au guidon d'une Suzuki GSXR 1000 millésimée K4, se hisse sur la plus haute marche du podium du Grand Prix Imerinkasinina Motul Trophy I.

Cette course compte pour la première manche du championnat de Madagascar des motos On Road. Jamih a réalisé le meilleur temps de 2 :14 :161 sur le circuit asphalte d'Imerinkasinina, long de 4,3km. Il a déjà réussi à s'imposer à plusieurs reprises dans les meilleurs chronos de l'IMT depuis 2019, en pilotant une Suzuki TL1000 ou une Husqvarna Supermotard l'an passé. Pierre Vallin du club OffRoad School, sur une Kawazaki ZX10R, finit à la seconde place avec 2 :14 :998, devant Jesse Rhyno du Just Ride lui aussi sur une Kawazaki ZX10R. L'ancien tenant du titre, Rivo Aina Randrianarivony du Just Ride, au guidon d'une Yamaha R1M, se trouve au pied du podium (2 :15 :657).

Des glissades

L'IMT de ce samedi a été marqué par la participation d'une moto électrique Husqvarna, préparée en collaboration entre 100% Moto et la firme Mot'Aratra qui a pu réaliser un chrono de 3 :10 :731. Doté d'un moteur de 4000 watts, avec des pointes de vitesse pouvant aller jusqu'à 120 km/h, il a réussi sans difficulté les manches imposées par le règlement particulier de la course. Quant au combat dans l'arène des Maxiscooters, Alyn Andrianaly du club Maxi-scooter MDG sur Kymco AK550, remporte la première place avec un temps record de 2 :28 :876.

Il a été talonné par deux pilotes du Maxi-scooter 261, Anjoanina Randrianarison «Anjouh» sur une TMAX 560 (2 :29 :139) et Mezana Andriamboavonjy (2 :29 :248). La troisième manche n'a pu se tenir suite aux glissades dans les environs du «ciel», Volomborana et Ambohiboangy. Ces sorties de route ont provoqué un retard de plus de deux heures. Les organisateurs ont dû interrompre définitivement la course vers 17 heures pour éviter des pertes accidentelles avec le soleil couchant. Soixante-deux pilotes ont pris le départ de cette manche, un record dans l'histoire d'IMT, depuis sa première édition en avril 2019.

Ce Grand Prix fait partie des cinq manches comptant pour le championnat de Madagascar On Road organisées par la Fédération malagasy de motocyclisme (Fmam) pour cette saison 2023. La prochaine, la Bira Drag Racing, une course sur ligne droite de 400 m, se tiendra à Antsirabe, organisée par Bira Moto Club. La troisième, le Race Day, aura lieu le 27 août dans la capitale, juste avant lMT II.