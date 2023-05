Madagascar: FEO SY GITARA - Les vieux tubes inoxydables

Le Coliseum d'Antsonjombe a accueilli les fans de la musique folk à l'occasion de la fête de Pentecôte, 29 mai mais également dans le cadre de la célébration du 15e anniversaire de miRitsoka production.

Très belle organisation, l'évènement a commencé à l'heure prévue qui était à 11 heures. Plus de 80 titres ont été joués pendant le concert. Des tubes qui réveillaient des souvenirs d'antan comme « Revirevy », « Tsy ferana » d'Erick Manana, « Mihodikodina » de Mahaleo, « Diaviko mafy » de Tsiakoraka, « Raha mankany ialahy » de Lolo sy ny tariny... Et de nombreux autres morceaux.

Le concert offre au public une ambiance nostalgique. Les artistes présents sur scène ont tous su charmer le public. Des célébrités telles que Feo gasy, Levelo, Hanitra, Zandry Gasy, Hery et Tafan-gilita, tous ont offert de belles performances. Mais la montée sur scène de Mahaleo, Erick Manana, Tsialonina et Lolo sy ny tariny avaient encore augmenté cette ambiance vis-à-vis du public. Erick Manana, Gôda, Raplay, Dina et Passy ont atterri sur la terre malgache samedi soir, rien que pour offrir de belles prestations et ravir les spectateurs du Coliseum. Une prestation commune qui réunissait toutes ces grandes étoiles de la musique malgache a fait de « Feo sy gitara », un événement unique et mémorable.

Ils ont interprété la chanson intitulée « Ravaomaria » de Tselonina, « Lendrema » du groupe mythique Mahaleo et le tube « Tsara petrapetraka » de Tselonina et Bebey... Les fans qui se trouvent à l'étranger et dans les villes hors de la capitale ont pu profiter de ce grand spectacle via les réseaux sociaux. L'organisateur a pour but de rendre cet évènement mémorable en réunissant ces grandes stars malgaches dans un même concert. Mais aussi en marquant les quinze années d'existence de miRitsoka production. De nombreux évènements musicaux ont été organisés dans la ville d'Antananarivo mais le concert « Feo sy Gitara » a su rassembler les fans de ces maîtres de l'instrument à six cordes. Environ 8 000 personnes ont envahi le Coliseum d'Antsonjombe lundi dernier.