Madagascar: Andry Rajoelina - 6è dan de karaté, 49è anniversaire

Double événement en l'espace de quatre jours pour le locataire d'Iavoloha.

30 mai 1974 - 30 mai 2023

Le président de la République célèbre ce jour ses 49 printemps. Comme il l'a fait remarquer à l'occasion de son anniversaire en 2018, « tout l'art réside dans le fait de devenir mature sans devenir vieux ». 5 ans après, il a gagné davantage en maturité tout en restant dans la génération des quadras. S'il arrive à obtenir un second mandat, il aura tout juste 54 ans le 30 mai 2028. Même si la Constitution actuelle dispose que « le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois », Andry Rajoelina ne sera pas encore un « has been » à la fin d'un éventuel deuxième quinquennat.

Vème République

Les membres de la classe politique qui réclament une nouvelle Constitution et par voie de conséquence, l'avènement de la Vème République, feraient alors le jeu de l'actuel locataire d'Iavoloha. Et pour cause, les dispositions de l'article 45, alinéa 1er de la loi fondamentale qui limitent à deux quinquennats le nombre de mandat qu'un président de la République peut effectuer, ne s'appliqueraient plus à Andry Rajoelina. Cela ne compterait plus, tel que c'était le cas des 5 ans passés à la tête de la Transition.

Démonstration de kata

De toute façon, par rapport à d'autres présidents, pour ne citer que Recep Erdogan, qu'il vient d'ailleurs de féliciter pour sa réélection, Andry Rajoelina est encore dans la force de l'âge. Il vient de le prouver samedi au Palais des Sports, en effectuant devant des milliers de spectateurs, une démonstration de kata lors du grand rassemblement du karaté malagasy ponctué par la Coupe du Président. L'occasion pour Hanshi René Ramanitrandrasana , 10è dan, de remettre son diplôme de ceinture noire 6è dan ainsi qu'un kimono en provenance d'Okinawa, le berceau du karaté au Japon, à l'actuel président de la République qui faisait partie de ses anciens disciples au club MAKA.

Jeux des Iles

Pour sa part, le plus haut gradé du karaté malgache a été élevé au grade de Commandeur de l'Ordre national malgache par le chef de l'Etat. Lequel n'a pas non plus manqué de remercier le gouvernement japonais pour le don d'équipements remis à la Fédération Malagasy de Karaté par l'intermédiaire de l'Ambassadeur du Japon à Madagascar. Qui plus est, le karaté fera partie des disciplines retenues pour la 11è édition des Jeux des Iles de l'Océan Indien. Le tout nouveau 6è dan de karaté pourrait-il devenir, ne serait-ce qu'à titre honorifique, le coach de cette discipline ?